Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl mazbatasını aldı, göreve başladı
İSTANBUL - 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde Tuzla Belediye Başkanı seçilen CHP Tuzla Belediye Başkan Adayı Eren Ali Bingöl mazbatasını aldı. Tuzla Belediye Başkanlığında Başkan Eren Ali Bingöl ile eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın katılımıyla devir teslim töreni düzenlendi.
CHP Tuzla Belediye Başkan Adayı olan Eren Ali Bingöl, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Tuzla Belediye Başkanı olarak seçildi. Başkan Bingöl, bugün mazbatasını aldı. Daha sonra belediye başkanlığında düzenlenen devir teslim töreni ile eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan görevi devralan Başkan Bingöl göreve başlamış oldu. Tuzla Belediye Başkanlığı binasında düzenlenen devir teslim törenine Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel katıldı.
Şadi Yazıcı, "Bizi 2009 yılı itibariyle belediye başkanlığına oturtan halkımız 2014-2019 ve 2024'e kadar bize gönül verdi. Biz de halkımıza hizmet etmeye çalıştık, gayret ettik, çabaladık. Vatandaşlarımızın, gönlümüzde yeri oldu. Tuzla'da 15 yıl geçirdik 2024'te sandığa gittik ve halkımız Eren Ali başkanımızı başkan olarak seçtiler. Tebrik ediyorum, halkımızın takdiri de her zaman her şeyin üstündedir" dedi.
Başkan Eren Ali Bingöl, "Biz de başkanımıza 15 senedir Tuzla'ya verdiği hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu önderliğinde Tuzla'ya da çok güzel hizmetleri Allah'ın izniyle kazandırıyor olacağız. Çok sıkı çalışacağız, gençliğimizin enerjisi ile daha fazla çalışıp çok güzel hizmetler yapacağız, çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
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