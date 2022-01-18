Üçüncü ittifakta kurulmadan çatlak! Canlı yayına bağlanan parti yetkilileri "Yokuz" dedi - Son Dakika

Türk siyasetinde erken seçim tartışmalarının yanı sıra üçüncü ittifak konusundaki tartışmalar da devam ediyor. Millet ve Cumhur'dan sonra üçüncü ittifakın kim tarafından kurulacağı merak edilirken, HDP öncülüğündeki 9 partinin ittifakı kurmaya yaklaştığı belirtilmişti. Ancak ittifak içerisinde ismi geçen Emek ve Dayanışma Partisi ile SOL Parti, ittifakta yer almayacaklarını açıkladı. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ve SOL Parti Başkanlar Kurulu Önder İşleyen Halk TV'de Şirin Payzın'ın konuğu oldu.

20 VEKİL TEKLİF EDİLDİ

Gün içerisinde yaptığı açıklama ile yarınki toplantıya katılmayacağını açıklayan SOL Parti, HDP ile görüştüklerini, Demirtaş'ın sola 20 vekil teklif ettiğini dile getirirken, kendilerinin HDP'ye bu toplantıya katılmayacaklarını önceden söylediğini ifade etti.

"VEKİLLİK KAZANIM SAĞLAMAZ"

Toplantıya ilişkin servis edilen haberi etik bulmadıklarını söyleyen İşleyen, "HDP bir tutum belgesi açıkladı, biz de buna dair görüşlerimizi aktardık. Tutum belgesi önümüzdeki dönemde yaşanacak restorasyona eklemlenmiş durumda, biz buna katılmıyoruz. Kapitalizmin yarattığı sorunlara değinmeyen, sınıf eksenli bir mücadeleye sahip olmayan, laiklik, anti-emperyalizm gibi başlıklarda net olmayan bir belge var" ifadelerini kullandı.

"PAZARLIK ÜZERİNDEN GÖRÜŞME DOĞRU DEĞİL"

İşleyen, milletvekili pazarlıkları üzerinden bir görüşme sürdürmenin doğru olmadığını söyledi. İşleyen, bu konuda Demirtaş'ın yaptığı açıklamanın etik olarak doğru olmadığına işaret ederken; "20 vekile talibiz" diyerek sürece başlandığında kazanılacak bir şey olmadığına söyleyerek bir kez daha HDP'nin çağrısıyla kurulması planlanan Demokrasi İttifakı'na katılmayacaklarını ifade etti.

"TOPLANTIYA KATILACAĞIZ ANCAK İTTİFAKTA OLMAYACAĞIZ"

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ise yarın ki toplantıya katılacaklarını ancak kurulması öngörülen ittifakın bir parçası olmayacaklarını açıkladı. Okuyan, "Toplantıda kendi düşüncelerimizi paylaşacağız, diğer partileri dinleyeceğiz. Birbirimizi basın aracılığıyla değil, doğrudan dinlemek için katılacağız. Şunu düzeltmek isterim, ortada TKP'ye ya da bu toplantıya çağrılı güçlere yapılmış bir teklif yok, buna bir açıklık getirmek isterim. TİP tarafından yapılan teklif ise HDP'ye yapılmış bir teklif, diğer sola değil. Dolayısıyla ortada yarınki toplantıdan bir ittifak kararı çıkması söz konusu değil. HDP ya da diğer partiler ya da solda bir araya gelen kesimler, herkes kendi düşüncelerini paylaşacak" ifadelerini kullandı.

"SOLDA BAŞKA GELİŞMELER DE VAR"

Bunun tek girişim olmadığını, aylardır SOL Parti ve EMEP'le çalışmalar yürüttüklerini belirten Okuyan, "Solda başka gelişmeler de var, başka görüşmeler de yapılıyor. HDP bir ittifakın solla sınırlı olmaması konusunda çeşitli açıklamalar yaptı, buna saygı duyuyoruz. Önemli bazı ilkelerde anlaşmadan yapılacak ittifakın hayal kırıklığı olacağını düşünüyoruz. Biz EMEP ve SOL Parti ile ilkeler üzerinde görüştük. HDP ile görüştük, bizim farklı görüşlerimiz var dedik ama toplantıya gelir sizi ve diğer partileri dinleriz, herkes kendi çalışmalarını sürdürür demiş olduk" diye konuştu.

Okuyan, laiklik, sınıfsal bakış ve anti-emperyalizm ilkelerini esas aldıklarını, bu ilkelere samimi olarak katılanlarla birlikte yürüyeceklerini dile getirdi.