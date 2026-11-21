Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Başkanlığı seçimini Uğur Artantaş kazandı.

Iğdır'da Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) için gerçekleştirilen meslek komiteleri ve meclis üyeliği seçimlerinin ardından yeni yönetimi belirlemek üzere sandık başına gidildi. Yapılan yönetim kurulu başkanlığı seçiminde odanın 25 meclis üyesi oy kullandı. Çekişmeli geçen oylama sonucunda Uğur Artantaş 13 oy alarak Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası'nın yeni başkanı seçildi. Mevcut başkan Kamil Arslan ise 12 oyda kaldı. Seçim sonuçlarının kesinleşmesiyle birlikte Uğur Artantaş, ITSO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devraldı.