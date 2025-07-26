Uğur Gürsoy, Yeniden Refah Partisi'nden İstifa Edip AK Parti'ye Katıldı - Son Dakika
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Politika

Uğur Gürsoy, Yeniden Refah Partisi'nden İstifa Edip AK Parti'ye Katıldı

Uğur Gürsoy, Yeniden Refah Partisi\'nden İstifa Edip AK Parti\'ye Katıldı
26.07.2025 10:21  Güncelleme: 10:22
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Düzce Belediyesi bağımsız meclis üyesi Uğur Gürsoy, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettikten sonra AK Parti'ye katıldı. Katılımı, Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ve AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu tarafından kutlandı.

Yeniden Refah Partisinden (YRP) istifa eden Düzce Belediyesi bağımsız belediye meclis üyesi Uğur Gürsoy AK Parti'ye katıldı.

YRP'den istifasının ardından bağışsız olarak devam eden Belediye Meclis üyesi Uğur Gürsoy, AK Parti'ye geçti. Gürsoy'un katılımı için bir program düzenlendi. Uğur Gürsoy'a rozetini, Düzce Milletvekili Ayşe Keşir takarken, üyelik kaydını da AK Parti Merkez İlçe Başkanı Buğra Alp Kocaman tarafından yapıldı.

AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Gürsoy'un katılımının hem Düzce'ye hem de partiye katkı sağlayacağını ifade ederek "Uğur Gürsoy, AK Parti ailemize katıldı. Öncelikle bu katılımın hem Düzce'mize hem Türkiye'mize hem AK Parti'mize hayırlı olmasını niyaz ediyorum. Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. İnşallah Uğur Gürsoy, hem duruşuyla hem kamuoyundaki gördüğümüz ve tanıdığımız, sevilen, gençliğe hitap eden bir kardeşimiz. AK Parti çatısı altında Düzce'ye hizmet edecek. Bizim gücümüze güç katacak. Birlikte Düzce'yi daha iyi yerlere taşımak için gece gündüz demeden çalışacağız. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

"Hizmet için elimden geleni yapacağım"

Uğur Gürsoy ise "Bu yola hizmet etmek için çıkmıştık. Şimdi daha fazla hizmet edebileceğimiz bir ortama geldik. İnşallah hakkımızda hayırlısı olsun. Daha fazla hizmet etmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Uğur Gürsoy, belediye meclisindeki çalışmalarına AK Parti çatısı altında devam edecek. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Politika Uğur Gürsoy, Yeniden Refah Partisi'nden İstifa Edip AK Parti'ye Katıldı - Son Dakika

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