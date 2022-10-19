Ukrayna: "13 Eylül'den bu yana İran'a ait 223 kamikaze İHA imha edildi" - Son Dakika
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Ukrayna: "13 Eylül'den bu yana İran'a ait 223 kamikaze İHA imha edildi"

19.10.2022 13:25
Ukrayna: "13 Eylül'den bu yana İran'a ait 223 kamikaze İHA imha edildi"

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, 13 Eylül'den bu yana Rusya'ya verildiği belirtilen İran üretimi 223 adet "Shahed-136" kamikaze insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, 13 Eylül'den bu yana Rusya'ya verildiği belirtilen İran üretimi 223 adet "Shahed-136" kamikaze insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı.

Ukrayna-İran arasındaki "insansız hava aracı" krizi sürüyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusu tarafından kullanıldığı belirtilen İran yapımı "Shahed-136" kamikaze insansız hava aracının Ukrayna topraklarında ilk kez 13 Eylül'de Kupyansk'ta düşürüldüğü ifade edildi. Son 36 günde hava savunma sistemleri ve Ukrayna Savunma Kuvvetlerinin diğer birimleri tarafından ülke genelinde İran üretimi toplam 223 kamikaze insansız hava aracının imha edildiği aktarıldı.

İran-Ukrayna arasındaki İHA krizi

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşta İran'dan alınan insansız hava araçlarının kullandığına dair iddialar, Kiev- Tahran hattında gerilime neden olmuştu. Kiev yönetimi Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik saldırılarında İran yapımı kamikaze insansız hava araçları kullandığına dair kanıtlarının olduğunu belirtirken, Tahran yönetimi ise Ukrayna'daki savaşta kullanılmak üzere İran'dan Rusya'ya silah gönderildiğine ilişkin iddiaları yalanlıyor. Ukrayna, bu çerçevede geçtiğimiz ay İran'ın Kiev Büyükelçisi Menuçehr Muradi'nin akreditasyonunu iptal etme ve büyükelçilikteki diplomat sayısını önemli ölçüde azaltma kararı almıştı.

"Tahran'la ilişkiler kesilsin" önerisi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba ise dün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e İran ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi önerisinde bulunmuştu. Kuleba yaptığı açıklamada, "İran insansız hava araçlarının Ukrayna'nın sivil altyapısına verdiği sayısız tahribatı, insanlarımıza verdiği can ve mal kayıpları ve ayrıca İran'ın Rusya'ya silah tedarikinin devam etmesi ihtimaline ilişkin raporların ortaya çıkmasıyla bağlantılı olarak İran ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi önerisini Ukrayna Devlet Başkanı'nın değerlendirmesine sundum" ifadelerini kullanmıştı. - KİEV

Kaynak: İHA
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