Ukrayna-ABD Mineral Anlaşması Son Aşamada

Politika

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Olha Stefanişina, Ukrayna ve ABD arasındaki mineral anlaşması müzakerelerinin "son aşamada" olduğunu ifade etti.

Ukrayna, ABD Başkanı Donald Trump'ın askeri yardım karşılığında Ukrayna'dan 500 milyar dolar değerinde nadir toprak elementi istemesine ilişkin görüşmelerin sürdüğünü duyurdu. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Olha Stefanişina sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ile ABD arasında anlaşma konusunda yürütülen müzakerelerde son aşamaya geldiğini söyledi.

Stefanişina, "Müzakereler çok yapıcıydı. Neredeyse tüm önemli ayrıntılar tamamlandı. Bunu hızla tamamlayıp imzaya geçme konusunda kararlıyız. Hem ABD hem de Ukrayna liderlerinin önümüzdeki on yıllar boyunca bağlılıklarını gösterecek anlaşmayı en kısa sürede Washington'da imzalayıp onaylamasını umuyoruz" ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, daha önce mineraller konusunda anlaşma yapmayı reddetmişti. Zelenskiy geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, teklifin taslağına göre Ukrayna'nın ABD'ye minerallerin yüzde 50'sini vermesi gerektiğini ve talep ettiği güvenlik garantilerinden hiç bahsedilmediği gerekçesiyle teklifi reddettiğini söylemişti. - KİEV