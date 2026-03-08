Ukrayna Orta Doğu'ya İran'a karşı dron uzmanları gönderiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ukrayna Orta Doğu'ya İran'a karşı dron uzmanları gönderiyor

Ukrayna Orta Doğu\'ya İran\'a karşı dron uzmanları gönderiyor
08.03.2026 19:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İran'ın Orta Doğu'daki dron saldırılarına karşı ABD'ye destek vermek amacıyla uzmanlar göndereceklerini açıkladı. Uzmanlar, bölgedeki sivilleri ve ABD askerlerini koruma amaçlı görev alacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İran'ın Orta Doğu'da devam eden dron saldırılarına karşı ABD'ye yardım için bölgeye uzmanlar göndereceklerini açıkladı.

İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme olarak düzenlediği dron saldırılarına karşı Ukraynalı uzmanlar sahaya inecek.

İRAN'A KARŞI UZMAN GÖNDERECEKLER

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İran'ın Orta Doğu'da devam eden dron saldırılarına karşı ABD'ye yardım için bölgeye uzmanlar göndereceklerini açıkladı.

Zelenskiy, "Orta Doğu'daki sivillere ve belirli ülkelerde görev yapan ABD askerlerine nasıl yardım edilebileceğine dair bazı mesajlar aldık. Cevabımız şu oldu: Uzmanlar göndereceğiz ve onları korumak için gereken her şeyi sağlayacağız. Şu anda ayrıntılı konuşmak için henüz çok erken. Haftaya, uzmanlar sahaya indiğinde, durumu değerlendirecek ve yardım sağlayacaklar çünkü hemen yardım edebilecek kapasiteyle gidiyorlar. Biz de buna göre hareket edeceğiz" dedi.

Ukrayna'nın Rusya'nın 4 yılı geride bırakan savaşta topraklarına yönelik saldırılarda sık sık İran dronlarını kullanması nedeniyle söz konusu dronlara karşı büyük tecrübe edindiği biliniyor.

Kaynak: İHA

Vladimir Zelenskiy, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Savunma, Ukrayna, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Ukrayna Orta Doğu'ya İran'a karşı dron uzmanları gönderiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 1234 1234:
    git işine baksen 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pınar hemşireyi öldüren eşine müebbet hapis Pınar hemşireyi öldüren eşine müebbet hapis
Trump’ı çok zor günler bekliyor ABD’nin askeri kaybını İran açıkladı Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı
İspanya Başbakanı Sanchez: Yalnız değil, öncüyüz İspanya Başbakanı Sanchez: Yalnız değil, öncüyüz!
Arne Slot itiraf etti: Liverpool’un Galatasaray korkusu Arne Slot itiraf etti: Liverpool'un Galatasaray korkusu
Londra’da yüzlerce kişiden İran protestosu Londra'da yüzlerce kişiden İran protestosu
Daha attığı imza bile kurumamıştı Sidiki Cherif’in değerinde inanılmaz artış Daha attığı imza bile kurumamıştı! Sidiki Cherif'in değerinde inanılmaz artış

19:58
İran’ın İsfahan şehrinde radyasyon tesisi vuruldu
İran'ın İsfahan şehrinde radyasyon tesisi vuruldu
19:02
Canlı anlatım: İlk 23 dakikada 3 gol Fenerbahçe’yi şoke eden skor
Canlı anlatım: İlk 23 dakikada 3 gol! Fenerbahçe'yi şoke eden skor
18:31
ABD’li senatör Graham: Sırada Suudi Arabistan’ın İsrail’i tanıması var
ABD'li senatör Graham: Sırada Suudi Arabistan'ın İsrail'i tanıması var
18:28
Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor’da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü
Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor'da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü
18:02
CENTCOM’dan “İran’da sivilleri hedef alabiliriz“ tehdidi
CENTCOM'dan "İran'da sivilleri hedef alabiliriz" tehdidi
17:48
Paris’te bayraklı İran savaşı kutlamasına sert tepki
Paris'te bayraklı İran savaşı kutlamasına sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 20:30:12. #7.13#
SON DAKİKA: Ukrayna Orta Doğu'ya İran'a karşı dron uzmanları gönderiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.