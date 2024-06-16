Ukrayna Barış Konferansı Bildiri Taslağı Yayımlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Ukrayna Barış Konferansı Bildiri Taslağı Yayımlandı

İsviçre'nin Nidwalden kantonundaki Lucerne Gölü'nün yanında yer alan Bürgenstock kasabasında düzenlenen Ukrayna Barış Konferansı'nın 2. gününde yayımlanan bildiri taslağında, 'Konferans uluslararası hukuka uygun diğer barış önerileri temelinde gerçekleştirilen önceki görüşmelerin üzerine inşa edilmiştir' ifadeleri yer aldı.

16.06.2024 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsviçre'nin Nidwalden kantonundaki Lucerne Gölü'nün yanında yer alan Bürgenstock kasabasında düzenlenen Ukrayna Barış Konferansı'nın 2. gününde yayımlanan bildiri taslağında, "Konferans uluslararası hukuka uygun diğer barış önerileri temelinde gerçekleştirilen önceki görüşmelerin üzerine inşa edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

İsviçre'de dün başlayan Ukrayna Barış Konferansı devam ediyor. Nidwalden kantonundaki Lucerne Gölü'nün yanında yer alan Bürgenstock kasabasında 100 ülke ve kuruluşun katıldığı konferansın 2. gününde bildiri taslağı yayımlandı. İsviçre Barış Çerçevesi Ortak Bildirisi başlıklı metinde "Bu konferans, Ukrayna'nın Barış Formülü ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı dahil uluslararası hukuka uygun diğer barış önerileri temelinde gerçekleştirilen önceki görüşmelerin üzerine inşa edilmiştir" denildi.

Ukrayna'da barış ve istikrarın sağlanması için ortak bir vizyonla nükleer güvenlik, küresel gıda güvenliği ve savaş esirlerinin serbest bırakılmasının talep edildiği bildiride, "Öncelikle, nükleer enerji ve nükleer tesislerin her türlü kullanımı güvenli, emniyetli, korumalı ve çevreye duyarlı olmalıdır. Zaporijya da dahil olmak üzere Ukrayna nükleer enerji santralleri ve tesisleri, Ukrayna'nın tam egemen kontrolü altında, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ilkeleri doğrultusunda ve gözetimi altında güvenli bir şekilde çalışmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna savaşında herhangi bir nükleer silah tehdidinin kullanımının kabul edilemez olduğu vurgulanan bildiride, "Küresel gıda güvenliği gıda ürünlerinin kesintisiz üretimine ve tedarikine bağlıdır. Bu çerçevede, serbest, tam ve güvenli ticari seyrüseferin yanı sıra Karadeniz ve Azak Denizi'ndeki limanlara erişim kritik önem taşımaktadır. Limanlarda ve tüm güzergah boyunca ticari gemilere, sivil limanlara ve sivil liman altyapısına yönelik saldırılar kabul edilemez" denildi.

Gıda güvenliğinin hiçbir şekilde silah olarak kullanılmaması gerektiği kaydedilen bildiride, Ukrayna tarım ürünlerinin ilgili ülkelere güvenli ve serbest bir şekilde sağlanması gerektiği belirtildi. Tüm savaş esirlerinin takas yoluyla serbest bırakılması talebinin bulunduğu bildiride, "Sınır dışı edilen ve yasa dışı olarak yerlerinden edilen tüm Ukraynalı çocuklar ve yasa dışı olarak alıkonulan diğer tüm Ukraynalı siviller Ukrayna'ya iade edilmelidir. Barışa ulaşmanın tüm tarafların katılımını ve taraflar arasında diyaloğu gerektirdiğine inanıyoruz. Bu nedenle, tüm tarafların temsilcilerinin daha fazla katılımıyla yukarıda belirtilen alanlarda gelecekte somut adımlar atmaya karar verdik" ifadeleri yer aldı. - BURGENSTOCK

Kaynak: İHA

Konferans, İsviçre, Ukrayna, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ukrayna Barış Konferansı Bildiri Taslağı Yayımlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:39 “İttifakta çatlak“ iddiaları sonrası Erdoğan ve Bahçeli’den ilk temas "İttifakta çatlak" iddiaları sonrası Erdoğan ve Bahçeli'den ilk temas
13:07 Bayram günü infial yaratan olay Atatürk anıtına baltalarla saldırdılar Bayram günü infial yaratan olay! Atatürk anıtına baltalarla saldırdılar
12:21 Cesedi halıya sarılı halde denizden çıkarılmıştı Sedef Güler’in katil zanlısı yakalandı Cesedi halıya sarılı halde denizden çıkarılmıştı! Sedef Güler'in katil zanlısı yakalandı
11:37 Bayram namazında Gazze protestosu Biden ve Netanyahu’nun yer aldığı pankartı taşladılar Bayram namazında Gazze protestosu! Biden ve Netanyahu'nun yer aldığı pankartı taşladılar
11:15 Eylem Tok ve oğlu nasıl yakalandı 20 gün önce atılan imza, firarın sonunu getirmiş Eylem Tok ve oğlu nasıl yakalandı? 20 gün önce atılan imza, firarın sonunu getirmiş
14:57 Türkiye’nin doğal gaz üretimi Karadeniz keşfiyle bir yılda yüzde 113 arttı Türkiye'nin doğal gaz üretimi Karadeniz keşfiyle bir yılda yüzde 113 arttı
14:39 Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı Erhan Ufak, 55 kilo verdi Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı Erhan Ufak, 55 kilo verdi
14:31 Firar eden keçi elektrik tellerinde asılı kaldı Firar eden keçi elektrik tellerinde asılı kaldı
13:54 Sosyal medyayı karıştıran iş ilanı: Günde 10 saat, aylık 13 bin lira Sosyal medyayı karıştıran iş ilanı: Günde 10 saat, aylık 13 bin lira
13:50 Oyuncu Noah Schnapp, gece kulübünde olay çıkarınca mekandan kovuldu Oyuncu Noah Schnapp, gece kulübünde olay çıkarınca mekandan kovuldu
12:43 Mısır ekimi azalınca asırlık değirmenler iş yapamaz hale geldi Mısır ekimi azalınca asırlık değirmenler iş yapamaz hale geldi
12:16 5 kişiyi öldürüp intihar etti Yaraladığı arkadaşının anlattıkları kafa karıştırdı 5 kişiyi öldürüp intihar etti! Yaraladığı arkadaşının anlattıkları kafa karıştırdı
12:04 Bayram fırsatçıları sınır tanımıyor Nalbur dükkanına asılan afiş başkanı isyan ettirdi Bayram fırsatçıları sınır tanımıyor! Nalbur dükkanına asılan afiş başkanı isyan ettirdi
11:24 Fenomen Kandıralı Ferdi, iki kadınla kavga etti Fenomen Kandıralı Ferdi, iki kadınla kavga etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2024 15:14:07. #1.13#
SON DAKİKA: Ukrayna Barış Konferansı Bildiri Taslağı Yayımlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement