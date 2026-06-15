Ukraynalı çocuklar Kemer\'de ağırlanacak

Ukrayna Antalya Başkonsolosu Boğdan Konopliastyi, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Topaloğlu ziyarette, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın bir an önce bitmesini temenni ettiklerini belirterek, "Savaş başladığı zaman mağdur olan çocukları ve ailelerini Kemer'de ağırladık. Onlar da bizim çocuklarımız. Savaşlardan maalesef en çok çocuklar etkileniyor" dedi.

Pivdenne şehri ile kardeşlik protokolü yenilenecek

Eski ismi Yuzhne iken Kemer ile kardeş şehir olan Pivdenne şehrinin kardeşlik protokolü yenilenecek. Söz konusu kardeşlik protokolünün yenilenmesiyle ilgili de konuşan Başkan Topaloğlu, "Ukrayna'nın Truskavest şehri ile Kemer kardeş şehir. Ukrayna ile her zaman ikili ilişkilerimiz çok iyi olmuştur. Her yıl çok sayıda Ukrayna vatandaşını Kemer'de ağırlıyoruz. Şimdi ismi Pivdenne olan şehir ile daha önce eski ismi Yuzhne ile bir kardeşlik protokolü imzalanmış. Bu protokolü yenilemeyi düşünüyoruz. Yenilenen kardeşlik protokolüyle ikili ilişkilerimizi daha da kuvvetlendirmiş olacağız" dedi.

Başkan Topaloğlu'ndan Ukraynalı savaş mağduru çocuklara tatil hediyesi

Başkan Topaloğlu, ziyaret sırasında Başkonsolos Konopliastyi'nin Ukraynalı savaş mağduru çocukları Kemer'de ağırlamak isteğini geri çevirmeyerek, Ukraynalı çocukları Kemer'de ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını kaydetti.

Ziyarette konuşan Başkonsolos Konopliastyi ise, "Savaşın başladığı anlarda Ukraynalı çocukları Kemer'de misafir ettikleri için Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'na teşekkür ediyorum. Bu örnek davranış bizim için çok önemli. Aynı dili konuşmak yerine aynı duyguları paylaşmak çok önemli. Türkiye'nin verdiği Kurtuluş Savaşı'nı şu anda biz de veriyoruz. Bu anlamda Atatürk'ü örnek alıyoruz. Misafirperverliklerinden dolayı Başkan beye çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Meclis Üyesi Cansın Efir de Başkonsolos Konopliastyi'ye Kemer turizmi ve Kemer'e gelen Ukraynalı misafirlerle ilgili bilgi verdi. - ANTALYA