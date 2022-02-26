Ukrayna Büyükelçiliği: "Dünya, Rus gemilerine sularını kapatarak en güçlü cevabı verebilir" - Son Dakika

Ukrayna Büyükelçiliği: "Dünya, Rus gemilerine sularını kapatarak en güçlü cevabı verebilir"

ANKARA - Ukrayna Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Dünya, Rus gemilerine sularını kapatarak en güçlü cevabı verebilir" denildi.

Ukrayna Büyükelçiliği sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Zmiiniy Adamızı kahramanca savunan sınır muhafızların hala hayatta olması ihtimali var! İnşallah öyledir. Dünya ise egemen bir devletin sınır muhafızlarının haince vurulması olayına, Rus gemilerine sularını kapatarak en güçlü cevap verebilir" ifadelerini kullandı.