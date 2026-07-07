Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamındaki Savunma Sanayii Forumuna katılmak üzere ATO'ya geldi. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamındaki Savunma Sanayii Forumuna katılmak üzere ATO'ya geldi. - Son Dakika
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