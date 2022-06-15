Ukrayna'da 2,4 milyon hektarlık kış mahsulü hasat edilmeyecek - Son Dakika
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Ukrayna'da 2,4 milyon hektarlık kış mahsulü hasat edilmeyecek

15.06.2022 13:24
Ukrayna'da 2,4 milyon hektarlık kış mahsulü hasat edilmeyecek

Ukrayna Tarım Bakanlığı, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ülkedeki yaklaşık 2,4 milyon hektarlık kış mahsulünün hasat edilmeyeceğini açıkladı.

Ukrayna Tarım Bakanlığı, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ülkedeki yaklaşık 2,4 milyon hektarlık kış mahsulünün hasat edilmeyeceğini açıkladı.

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna Tarım Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede toplam değeri 1,4 milyar dolar olan yaklaşık 2,4 milyon hektarlık kış mahsulünün hasat edilmeyeceği belirtildi. Bakanlık ülkedeki tarım sektörünün savaş nedeniyle 4,2 milyar dolar zarara uğradığını açıkladı. Bakanlık ayrıca açıklamasında, 92 bin inek, 258 bin domuz, 5.7 milyondan fazla kuş, 42 bin koyun ve keçinin Rus ordusu tarafından öldürüldüğünün tahmin edildiğini belirtti. - KİEV

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Kaynak: İHA

Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ukrayna'da 2,4 milyon hektarlık kış mahsulü hasat edilmeyecek - Son Dakika

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