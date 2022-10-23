Ukrayna'dan "kirli bomba" iddialarına yanıt: "Ruslar genellikle başkalarını kendi planlarıyla suçlar" - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'dan "kirli bomba" iddialarına yanıt: "Ruslar genellikle başkalarını kendi planlarıyla suçlar"

23.10.2022 21:13
Ukrayna'dan "kirli bomba" iddialarına yanıt: "Ruslar genellikle başkalarını kendi planlarıyla suçlar"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın Ukrayna'nın "kirli bomba" kullanacağı yönündeki iddiasını "tehlikeli" ve "saçma" olarak nitelendirerek, "Ruslar genellikle başkalarını kendi planlarıyla suçlar" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın Ukrayna'nın "kirli bomba" kullanacağı yönündeki iddiasını "tehlikeli" ve "saçma" olarak nitelendirerek, "Ruslar genellikle başkalarını kendi planlarıyla suçlar" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'nın "kirli bomba" kullanarak kendilerine karşı provokasyon düzenleme planı olduğu yönündeki iddiasına Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'dan cevap geldi. Kuleba sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın "kirli bomba" iddiasını "tehlikeli" ve "saçma" olarak nitelendirerek, "Rusya'nın 'kirli bomba' kullanmayı planladığı iddia edilen Ukrayna hakkındaki yalanları tehlikeli olduğu kadar saçma da. Birincisi, Ukrayna kararlı bir NPT (Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması) üyesidir. Ne 'kirli bomba'mız var ne de almayı planlıyoruz. İkincisi, Ruslar genellikle başkalarını kendi planlarıyla suçlar" dedi.

Şoygu, "kirli bomba" iddialarını mevkidaşları ile görüşmüştü

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve Fransa Savunma Bakanı Sebastian Lecornu ile yaptığı telefon görüşmelerinde Ukrayna'nın "kirli bomba" kullanarak Rusya'ya karşı provokasyon düzenleme planı olduğunu öne sürerek, mevkidaşlarını bu konu hakkındaki endişelerini dile getirmişti. - KİEV

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Zelenskiy, dünyanın Rusya'ya mümkün olduğunca sert tepki göstermesini istedi Zelenskiy, dünyanın Rusya'ya mümkün olduğunca sert tepki göstermesini istedi Son Dakika | Macron: 'Barış mümkün, ancak ne zaman olacağına sadece onlar (Ukraynalılar) karar verecek' Son Dakika | Macron: 'Barış mümkün, ancak ne zaman olacağına sadece onlar (Ukraynalılar) karar verecek'

Dmitro Kuleb, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ukrayna'dan 'kirli bomba' iddialarına yanıt: 'Ruslar genellikle başkalarını kendi planlarıyla suçlar' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:50 Okan Buruk, Alanya karşılaşmasının ardından canlı yayında konuştu: Savaş başladı
22:23 Hakem Ali Palabıyık'a sinirlenen Galatasaray taraftarından olay Ali Koç tezahüratı: Paralı köpekler
22:03 Galatasaray, sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı
21:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır'da gençlerle bir araya gelmesine Kürtçe karşılama damga vurdu: Serok Erdoğan
21:28 Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray karşılaşmasındaki pozisyon sonrası MHK'ye patladı: Anlayamıyorum
21:25 Ameliyat olup uçağa binen TikTok fenomeninin kafatasında çatlaklar oluştu
20:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu adam Kürt değil" sözlerine Selahattin Demirtaş'tan cevap: Benim ne olduğumu da kendisi karar veriyor
20:49 İstanbul'un 4 ilçesindeki vatandaşlara "Kime oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi! İşte şaşırtan sonuçlar
20:48 Galatasaray-Alanyaspor karşılaşmasındaki kırmızı kart pozisyonu gündem oldu! Tepkiler çığ gibi büyüyor
20:17 Silivri'de operasyon düzenlenen villadan polislere ateş açıldı: 1 komiser yardımcısı yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2022 23:20:02. #1.13#
SON DAKİKA: Ukrayna'dan "kirli bomba" iddialarına yanıt: "Ruslar genellikle başkalarını kendi planlarıyla suçlar" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement