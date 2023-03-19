Ukrayna'dan Putin'in Mairupol ziyareti hakkında açıklama: "Bir hırsıza yakışır şekilde" - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'dan Putin'in Mairupol ziyareti hakkında açıklama: "Bir hırsıza yakışır şekilde"

19.03.2023 15:42
Ukrayna'dan Putin'in Mairupol ziyareti hakkında açıklama: "Bir hırsıza yakışır şekilde"

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın Rus işgali altındaki Mariupol kentine geç saatlerde düzenlediği sürpriz ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Putin, bir hırsıza yakışır şekilde gecenin karanlığında Ukraynalı Mariupol'u ziyaret etti" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın Rus işgali altındaki Mariupol kentine geç saatlerde düzenlediği sürpriz ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Putin, bir hırsıza yakışır şekilde gecenin karanlığında Ukraynalı Mariupol'u ziyaret etti" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus işgali altındaki Donbass bölgesinde yer alan Mariupol'e gerçekleştirdiği sürpriz ziyarete ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Putin, bir hırsıza yakışır şekilde gecenin karanlığında Ukraynalı Mariupol'u ziyaret etti" ifadeleri kullanılarak, öncelikle güvenlik açısından ziyaretin geç saatlerde yapıldığına dikkat çekildi. Putin'in havanın karanlığından faydalanarak sadece kendisinin istediği şeyleri dünyaya gösterdiği ifade edilen açıklamada, "Ordusunu tamamen yok eden şehri ve hayatta kalan birkaç sakinini meraklı gözlerden uzak tutuyor" denildi.

Rusya, geçtiğimiz sene mayıs ayında şiddetli çatışmaların ardından Mariupol'ü ele geçirmiş, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Rusya'nın Mariupol'deki bir doğum hastanesini bombalamasını savaş suçu olarak nitelendirmişti. - KİEV

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Ukrayna'dan Putin'in Mairupol ziyaretine olay yorum: Bir hırsıza yakışır şekilde geldi Ukrayna'dan Putin'in Mairupol ziyaretine olay yorum: Bir hırsıza yakışır şekilde geldi Putin'den dünyaya gözdağı! Yakalama kararına meydan okurcasına işgal ettiği topraklarda arabayla gezdi Putin'den dünyaya gözdağı! Yakalama kararına meydan okurcasına işgal ettiği topraklarda arabayla gezdi Putin'den Mariupol'e sürpriz ziyaret Putin'den Mariupol'e sürpriz ziyaret

Vladimir Putin, Mariupol, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ukrayna'dan Putin'in Mairupol ziyareti hakkında açıklama: 'Bir hırsıza yakışır şekilde' - Son Dakika


Son Dakika
16:59 Hava durumu sunucusu, canlı yayında baygınlık geçirerek yere yığıldı
16:27 2 yıllık husumet barış yemeği ile sona erdi
16:41 Beşiktaş'tan yaylım ateşi: Konya-G.Saray maçının kayıtlarını yayınlayın
16:30 Sosyal medya, Arda Turan'ın Bayrampaşa esnafıyla arasında geçen kakao diyaloğunu konuşuyor
16:22 Hatay'a giden ünlü oyuncu Michele Morrone, depremzede çocuklar için alışverişe çıktı
16:13 Kahramanmaraş'ta 2 dakikada iki deprem! 4.4 ve 4.1 ile sallandılar
16:03 Samsunspor'dan çılgın seri! 11 yıllık Süper Lig hasretini bitirmeye yürüyorlar
15:37 Ukrayna'dan Putin'in Mairupol ziyaretine olay yorum: Bir hırsıza yakışır şekilde geldi
15:38 Beşiktaş, sakatlıkları bulunan Rosier ile Tayyip Talha Sanuç'un son durumu hakkında bilgi verdi
15:31 HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Türk bayrağının ismi bana problemli geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2023 17:25:05. #1.12#
SON DAKİKA: Ukrayna'dan Putin'in Mairupol ziyareti hakkında açıklama: "Bir hırsıza yakışır şekilde" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement