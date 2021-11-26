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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: Ülkemizde darbe yapılacağı bilgisini aldım - Son Dakika

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: Ülkemizde darbe yapılacağı bilgisini aldım

26.11.2021 17:06
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: Ülkemizde darbe yapılacağı bilgisini aldım

Rusya ve Ukrayna arasında Donbas bölgesinde gerilim sürerken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den gündemi altüst eden bir açıklama geldi. Rusların da dahil olduğu bir darbe girişimi bilgisi aldığını ifade eden Zelenskiy, "Açıkça söyleyeyim, ülkemizde 1-2 Aralık tarihinde bir darbe planlandığına yönelik bilgilere ulaştım" dedi. Rusya ise konuya ilişkin yaptığı ilk açıklamada söz konusu iddiaları yalanladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, düzenlediği basın toplantısında ülkede Rusların da dahil olduğu bir darbe girişimi bilgisi aldığını duyurdu.

"SES KAYITLARI VAR"

Zelenskiy, yabancı istihbarat güçlerine değinerek, "Devletimizin içinde yabancı istihbarat servislerinin çıkardığı zorluklar var. Açıkça söyleyeyim 1-2 Aralık tarihlerinde ülkemizde darbe olacağı bilgisini aldım" dedi. Zelenskiy, darbe planının kanıtı olarak ses kayıtlarının bulunduğunu da vurgulayarak, "Sınırlarımızın kontrolü tamamen elimizde ve herhangi bir gerilimin tırmanmasına hazırız" dedi.

"AHMEDOV'U DA İÇLERİNE LAMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Ukrayna'nın en zenginleri listesinde adı en üst sıralarda yer alan Kırım kökenli Rinat Ahmedov'un da darbe girişimine çekilmeye çalışıldığını ifade eden Zelenskiy, "Ahmedov'u da içlerine almaya çalıştıklarını biliyoruz. Ahmedov'u devlete karşı savaşın içine almaya çalışmak onu aşağılamak demektir. Kendi halkına ve devletine savaş açmak onun en büyük hatası olur. Onu savaşa çekmek istiyorlar" ifadelerini kullandı.

RUSYA'DAN YALANLAMA

Darbe planı hakkında daha fazla detay vermeyen Zelenski Rus devletine yönelik doğrudan herhangi bir suçlama yöneltmedi. Buna karşın kanıt olarak sunduğu ses kaydında Rusya'dan kimi insanların yer aldığı söylendi. Kremlin'den ise Ukrayna'da olası bir darbe organizasyonuna dair yalanlama geldi. Moskova, Zelenskiy'e yönelik herhangi bir darbe planlarının olmadığını, böylesi eylemlerin gündemlerinde olamayacağını dile getirdi.

DONBAS GERİLİMİ TIRMANIYOR

Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı Donetsk ve Lugansk bölgelerine Rusya'nın desteği Kiev ve Moskova arasında gerilime neden oluyor. 2014'teki 'Meydan olayları' sonrasında Ukrayna'nın doğusunda Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti adında Ukrayna'dan bağımsız yönetimler ilan edilmişti. 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi öldü.

Bölgeden gelen son habere göre; Donbas'ta askeri hareketlilik attı. Rusya, sınır bölgesine askeri yığınak yaparken NATO Karadeniz'deki Rus sınırına yakın bölgelerde askeri tatbikat düzenledi. ABD ise Kiev yönetimine askeri mühimmat yardımı yaptı. Taraflar gerilimin artışıyla ilgili olarak birbirlerini sorumlu tutuyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: Ülkemizde darbe yapılacağı bilgisini aldım
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: Ülkemizde darbe yapılacağı bilgisini aldım

Darbe Girişimi, Ukrayna, Aralık, Darbe, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: Ülkemizde darbe yapılacağı bilgisini aldım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: Ülkemizde darbe yapılacağı bilgisini aldım - Son Dakika
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