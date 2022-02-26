Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Sözcüsü Sergey Nikiforov: "Zelenskiy, Putin'in önerisini kabul etti" - Son Dakika
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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Sözcüsü Sergey Nikiforov: "Zelenskiy, Putin'in önerisini kabul etti"

26.02.2022 01:23
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Sözcüsü Sergey Nikiforov: "Zelenskiy, Putin'in önerisini kabul etti"

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Sözcüsü Sergey Nikiforov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Minsk'te müzakereler yapılması önerisini kabul ettiğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Sözcüsü Sergey Nikiforov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Minsk'te müzakereler yapılması önerisini kabul ettiğini duyurdu.

Sabah saatlerinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e müzakere masasına oturma teklifinde bulunmuştu. Teklifin ardından Kremlin, görüşmeye açık olduklarını belirterek Müzakere adresini Belarus'un başkenti Minsk'i göstermişti. Bu gelişen olayların ardından Ukrayna ile Rusya arasında müzakere için resmi görüşmeler başlarken, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Sözcüsü Sergey Nikiforov konuya ilişkin açıklama yaptı. Ukrayna'nın, müzakere için Rusya tarafıyla iletişimi kestiği yönündeki açıklamalara cevap veren Nikifokov, "Müzakereleri reddettiğimiz iddialarını reddediyoruz. Ukrayna ateşkes ve barış için konuşmaya hazırdır ve hazır olmaya devam ediyor. Bu bizim değişmez pozisyonumuzdur. Rusya Devlet Başkanı'nın önerisini kabul ettik" diye konuştu. - KİEV

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Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Sözcüsü Sergey Nikiforov: 'Zelenskiy, Putin'in önerisini kabul etti' - Son Dakika


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