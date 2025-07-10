Ukrayna için 10 Milyar Euro Destek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen İtalya'nın başkenti Roma'daki Ukrayna'nın Yeniden İnşası Konferansı'nda öngörülen 10 milyar euroluk destek taahhüdüne ilişkin açıklamasında, "Ukrayna'ya destek için dünyadaki en büyük sermaye fonu oluşturuldu" dedi.

Ukrayna'nın Yeniden İnşası Konferansı (URC 2025), birçok ülkenin katılımıyla İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirildi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İtalya ve Ukrayna hükümetleri tarafından ortak düzenlenen URC 2025 katılımcılarının, Ukrayna'ya 10 milyar euronun üzerinde destek taahhüt ettiğini açıkladı. Meloni, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, "Bugün ülkeler, uluslararası kuruluşlar, finans kurumları, yerel yönetimler, iş dünyası ve sivil toplum olarak elde ettiğimiz sonuçlarla gurur duymalıyız. Bugünkü konferansta, hep birlikte 10 milyar euronun üzerinde taahhütte bulunduk" dedi.

Meloni konuşmasında, ülkesinin 2'nci Dünya Savaşı sonrasındaki toparlanmasının Ukrayna'ya örnek olabileceğine işaret etti.

"Marshall Planı tarzında bir iyileştirme komisyonu kurmamız gerekiyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise, "Marshall Planı tarzında bir iyileştirme çalışmalarına sahip olacak bir koalisyon kurmamız gerekiyor. Rusya saldırılarını arttırırken, savunma üretimi için finansman eksikliğine tahammül edemeyiz" şeklinde konuştu.

"Ukrayna'ya destek için dünyadaki en büyük sermaye fonu oluşturuldu"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise Avrupa Birliği, İtalya, Almanya, Fransa, Polonya ve Avrupa Yatırım Bankası'nın ortak çabasıyla dünyadaki en büyük sermaye fonunun oluşturulduğunu açıkladı. Von der Leyen, "Avrupa Amiral Gemisi Fonu" adlı fona ilişkin açıklamasında, "Kelimenin tam anlamıyla Ukrayna'nın geleceğine yatırım yapıyoruz. Kamu fonlarını kullanarak büyük ölçekli özel sektör yatırımlarını harekete geçiriyor ve ülkenin toparlanmasına destek oluyoruz. Bunu İtalya, Almanya, Fransa, Polonya ve Avrupa Yatırım Bankası ile birlikte yaptığımız için özellikle memnuniyet duyuyor ve kalpten teşekkürlerimi sunuyorum. Taahhütleriniz için teşekkür ederim" dedi.

Von der Leyen ayrıca, Ukrayna'nın toparlanması ve yeniden inşasına destek sağlanması amacıyla uluslararası ve kamu finans kuruluşlarıyla 2,3 milyar euroluk yeni bir anlaşma paketi imzaladıklarını duyurdu.

Bu yıl 4'ncüsü düzenlenen Ukrayna'nın Yeniden İnşası Konferansı, savaşın yol açtığı yıkımın ardından Ukrayna'nın altyapısını, ekonomisini ve sosyal sektörünü yeniden ayağa kaldırmayı amaçlıyor. Konferans, ülkenin toparlanması için uluslararası destek ve yatırımları hareket geçirmek için önemli bir adım olarak görülüyor. - ROMA