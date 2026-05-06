Ukrayna-İsrail Tahıl Krizi Tırmanıyor

06.05.2026 00:35
Ukrayna ve İsrail dışişleri bakanları, Rusya'nın tahıl satışları yüzünden sosyal medya üzerinden tartıştı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İsrail'in Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna topraklarından elde ettiği tahılı satın alması nedeniyle sosyal medya hesaplarından karşılıklı açıklamalarda bulundu.

Sybiha, 27 Nisan'da İsrail'in Hayfa kentine, işgal altındaki Ukrayna topraklarından tahıl taşıyan Rus bandıralı kuru yük gemisine el koyulması konusunda İsrail makamlarına talepte bulunduklarını belirterek, "Ukrayna, 'PANORMITIS' gemisi hakkında harekete geçilmesi talebiyle İsrail'e resmi diplomatik ve hukuki kanallar aracılığıyla başvurdu. Ukrayna Başsavcılığı, süregelen soruşturma kapsamında gemiye el konulmasına ilişkin Ukrayna mahkemesi kararına dayanarak İsrail makamlarına resmi bir talep iletti" dedi.

"İsrail tarafının bu talebi duygusal açıklamalarla geçiştirmek yerine ciddiye almasını bekliyoruz"

Söz konusu geminin uluslararası hukuku ve Ukrayna yasalarını ihlal ettiğini, yasa dışı yollarla tahıl yükü taşıdığı şüphesiyle soruşturma altında olduğunu ifade eden Sybiha, "Bu bir Twitter diplomasisi değil, yanıt gerektiren son derece somut bir hukuki ve diplomatik yardım talebidir. İsrail tarafının bu talebi duygusal açıklamalarla geçiştirmek yerine ciddiye almasını bekliyoruz" dedi.

"Tweet atmadan önce resmi bir talepte bulunulması beklenirdi"

Sybiha'nın paylaşımının ardından İsrail Dışişleri Bakanı Saar ise sosyal medya hesabından söz konusu açıklamayı alıntılayarak, "Tweet atmadan önce resmi bir talepte bulunulması beklenirdi. Kendi nedenlerinize bağlı olarak farklı bir yol izlediniz. Sonunda, dün gece geç saatlerde talebinizi ilettiniz ve şimdi de bunu başka bir tweet ile takip ediyorsunuz. Talep şu anda ilgili makamlar tarafından inceleniyor" dedi.

Ne olmuştu

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha 27 Nisan'da yaptığı açıklamada, İsrail'in Kiev Büyükelçisi'nin, Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna topraklarından tahıl satın alınmaması yönündeki çağrılara karşı İsrail'in eylemsiz kalması nedeniyle bakanlığa çağrıldığını belirtmişti. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise, Ukrayna'nın tahılın "çalıntı" olduğuna yönelik hiçbir kanıt sunmadığını söylemişti.

Ukrayna tahılını taşıdığı iddia edilen Rusya bandıralı ABINSK adlı ilk kuru yük gemisi 12 Nisan'da İsrail'in Hayfa kentine ulaşmış ve 15 Nisan'da bölgeden ayrılmıştı. Ukrayna, İsrail'e söz konusu gemiye el koyması çağrısında bulunmuştu. Geminin 43 bin ton tahıl taşıdığı öne sürülmüştü. Ukrayna, 27 Nisan'da bir Rus gemisinin daha Hayfa'ya Ukrayna tahılı taşıdığını açıklamıştı. - KİEV

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
