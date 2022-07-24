Ukrayna kuvvetleri, Rus S-300 hava savunma sistemlerini imha etti - Son Dakika
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Ukrayna kuvvetleri, Rus S-300 hava savunma sistemlerini imha etti

24.07.2022 19:23
Ukrayna kuvvetleri, Rus S-300 hava savunma sistemlerini imha etti

Ukrayna ordusu, Herson bölgesinde Rus S-300 hava savunma sistemini imha etti.

Ukrayna ordusu, Herson bölgesinde Rus S-300 hava savunma sistemini imha etti.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna ordusu Herson bölgesinde Rus S-300 hava savunma sistemlerini imha ettiği yeni bir video yayınladı. Güney Herson bölgesinde çekildiği öğrenilen görüntülerde, Ukrayna kuvvetleri, S-300 karadan havaya füze sistemlerinin en az iki fırlatıcısını ve bir komuta karakol aracını başarıyla imha ettiği görüldü.

Rusya'nın 14 Şubat'tan bu yana modern Pantsir-S1 ve Buk-M2 de dahil olmak üzere 65'ten fazla yerden havaya füze sistemini kaybettiği bildiriliyor. - KİEV

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Kaynak: İHA

Ukrayna, Herson, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ukrayna kuvvetleri, Rus S-300 hava savunma sistemlerini imha etti - Son Dakika

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