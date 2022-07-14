Ukrayna, Kuzey Kore ile diplomatik ilişkileri kesti - Son Dakika
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Ukrayna, Kuzey Kore ile diplomatik ilişkileri kesti

14.07.2022 03:15
Ukrayna, Kuzey Kore ile diplomatik ilişkileri kesti

Kuzey Kore'nin, Donetsk ve Luhansk'ı tanımasının ardından Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Pyongyang ile diplomatik ilişkileri kestiğini duyurdu.

Kuzey Kore'nin, Donetsk ve Luhansk'ı tanımasının ardından Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Pyongyang ile diplomatik ilişkileri kestiğini duyurdu.

Kuzey Kore'nin bugün Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Luhansk'ı tanıdığını duyurmasının ardından Kiev'den misilleme geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba imzasıyla Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Kuzey Kore'nin kararına tepki gösterildi. Kuzey Kore'ye yönelik açıklamada, "Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin, Rusya Federasyonu tarafından işgal edilen Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinin sözde "bağımsızlığını" tanıma kararını şiddetle kınıyor. Bu kararı, Pyongyang'ın Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü baltalama girişimi, Ukrayna Anayasası, BM Sözleşmesi ve uluslararası hukukun temel norm ve ilkelerinin ağır ihlali olarak değerlendiriyoruz. Kuzey Kore rejiminin Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki Rus işgal rejimlerinin 'öznelliğini' tanıması hükümsüzdür, hiçbir hukuki sonuç doğurmaz ve Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırlarını değiştirmez" denildi.

"Rusya Federasyonu'nun izolasyon seviyesi yakında Kuzey Kore'nin izolasyon derecesine ulaşacak"

Açıklamanın devamında Kuzey Kore ile tüm diplomatik ilişkilerin kesildiğine vurgu yapılarak, "Böyle dostane olmayan bir eyleme yanıt olarak Ukrayna, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile diplomatik ilişkilerinin kesildiğini duyurur. Bu ülkeye uygulanan uluslararası yaptırımlar nedeniyle Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile siyasi ve ekonomik temaslar yürütülmemektedir. Rusya'nın mali ve siyasi olarak kendisine bağımlı olan ülkeler dışında dünyada artık müttefiki yok ve Rusya Federasyonu'nun izolasyon seviyesi yakında Kuzey Kore'nin izolasyon derecesine ulaşacak. Ukrayna, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik ihlallere mümkün olduğunca sert bir şekilde yanıt vermeye devam edecek" ifadeleri kullanıldı. - KİEV

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ukrayna, Kuzey Kore ile diplomatik ilişkileri kesti - Son Dakika

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