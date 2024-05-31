Ukrayna, mahkumları savaşa katılmak için kabul ediyor - Son Dakika
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Politika

Ukrayna, mahkumları savaşa katılmak için kabul ediyor

Ukrayna, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki asker eksikliğini gidermek için mahkumların orduya katılma başvurularını kabul etmeye başladı. Şu ana kadar 4 binden fazla mahkum başvuru yaptı. Mahkumlar savaş bitene kadar ordudan ayrılamayacak ve kalan cezaları affedilecek.

31.05.2024 14:00
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Ukrayna, Rusya Savaşı'nda asker eksikliğini gidermek için mahkumların orduya katılma başvurularını kabul etmeye başlarken şu ana kadar 4 binden fazla mahkum başvuru yaptı. Orduya katılan mahkumların kalan cezaları affedilirken, mahkumlar savaş bitene kadar ordudan ayrılamayacak.

Ukrayna, iki yıldan uzun bir süredir devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Batı ülkelerinden aldığı askeri ve maddi yardımların yanı sıra asker eksikliğini gidermek için yeni yöntemler arıyor. Ukrayna, mahkumların orduya katılmalarına ilişkin başvuruları kabul etmeye başladı. Şu ana kadar 4 binden fazla Ukraynalı mahkum orduya katılmak başvuru için yaptı.

Hükümet tarafından mahkumlara sunulan teklifi kabul ederek savaş sonuna kadar orduda görev almayı kabul eden mahkumların süresine bakılmaksızın kalan hapis cezaları affedilecek.

4 binden fazla başvuru

Adalet Bakanlığı şu ana kadar 4 bin 564 mahkumun orduya katılmak için başvuruda bulunduğunu açıkladı. Başvuru yapan kişilerin sağlık kontrolünden geçmeleri ve başvurularının bir mahkeme tarafından onaylanması gerekiyor.

Ukrayna Adalet Bakanı Denis Maliuska dün yaptığı açıklamada, "Askeri komutanlar arasında mahkumları almak için rekabet var. Çünkü insan gücü eksikliği var ve bu nedenle bu insanları alabilmek için rekabet içindeler" dedi. Adalet Bakanı daha önce yaptığı açıklamada toplamda 10 bin ila 20 bin mahkumun orduya katılmasını beklediğini ifade etti. Bakan Maliuska, başvuranların büyük bir kısmının yaklaşık 2 ay içinde hizmet vermesini umduklarını söyledi.

"Bir yılım kaldı ve savaşa gideceğim"

Anlaşmayı kabul eden Mykola Rybalka, Kiev bölgesindeki bir hapishanede 5 yıldır mahkum olduğunu ifade ederek, "Bir yılım kaldı ve savaşa gideceğim" dedi. Hırsızlık suçundan mahkum olan Rybalka, "Bu duvarların arkasında geçirdiğim 5 yıl iz bıraktı. Çok şey gördüm ve çok şey anladım. Artık hiçbir şeyden korkmuyorum" dedi.

Ukrayna'da iki ya da daha fazla kişinin öldürülmesi, alkollü araç kullanarak adam öldürme, cinsel suçlar, vatana ihanet ve yolsuzluk gibi suçlardan hüküm giymiş mahkumların askerlik yapması yasak.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlarında Rus paralı asker grubu Wagner, binlerce Rus mahkumu orduya almıştı. Orduya katılan mahkumların 6 ay hayatta kalmaları halinde cezalarının affedileceği vadedilmişti. - KİEV

Kaynak: İHA

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