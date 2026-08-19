Ukrayna'nın Yeni Savunma Bakanı Khmara
Ukrayna, Yevhenii Khmara'yı yeni savunma bakanı olarak atadı. Destek 312 milletvekilinden geldi.
Ukrayna'nın yeni Savunma Bakanı Yevhenii Khmara oldu.
Ukrayna parlamentosu, yeni savunma bakanını seçti. Yevhenii Khmara, 226 oya karşılık 312 milletvekilinin desteğiyle göreve geldi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, temmuz ayında Mykhailo Fedorov'un görevden alınmasının ardından daha önce vekaleten bakan olarak atadığı Khmara'yı aday göstermişti.
Kaynak: İHA
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