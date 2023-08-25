Ukrayna, Rus helikopter pilotunu ve mürettebatını ele geçirdi - Son Dakika

Ukrayna, Rus helikopter pilotunu ve mürettebatını ele geçirdi

Ukrayna, Rus helikopter pilotunu ve mürettebatını ele geçirdi
Son Güncelleme: 25.08.2023 11:36

Ukrayna Savunma İstihbaratı Başkanı Kyrylo Budanov, bir Rus helikopter pilotunun Mi-8'i ve mürettebatını Ukrayna'ya getirdiklerini açıkladı. Pilotun durumu iyi olup, Ukrayna'da kalmayı tercih etmektedir. Helikopter, Ukrayna üssüne indirilerek ekipmanı incelenecek ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne dahil edilecektir.

Bir üst düzey Ukraynalı yetkili, ilk kez, bir Rus helikopter pilotunun Mi-8'i ve habersiz mürettebat üyelerini alarak Ukrayna'ya iddia etti.

Bu hafta içinde yayınlanacak olan Radio Liberty röportajında, Ukrayna Savunma İstihbaratı Başkanı Kyrylo Budanov, olayın nasıl gerçekleştiğini açıkladı.

Helikopter pilotu ile doğru iletişim kurabildiklerini belirten Kyrylo Budanov şöyle devam etti;

''Önce şartları oluşturduk ve sonunda mürettebatının kim olduklarını bilmediğibir ekip ile bu uçağı ele geçirmesi için gerekli koşulları yarattık.

"Üç kişilik tam bir mürettebat vardı. İndikleri yerin farkına vardıklarında kaçmaya çalıştılar. Ne yazık ki, etkisiz hale getirildiler. Canlı yakalamayı tercih ederdik, ama olan buydu."

Budanov, "Pilotun durumu iyi, her şey yolunda. İki seçeneği var, ama burada kalmayı düşünüyor," dedi.

"Bu daha önce kimse tarafından yapılmadı, ama artık bunu genişletebileceğimize inanıyoruz."

Resmi olmayan bir Rusya Telegram kanalı, Mi-8 helikopterinin Ukrayna'ya uçtuğunu ve yanlışlıkla Poltava'nın merkezine iniş yaptığını bildirdi.

Başka bir kanal ise helikopterin Rusya sınırının hemen karşısındaki Ukrayna'nın Kharkiv bölgesinde bulunan Vovchansk kasabasına yönlendiğini belirtti. bu merkezi Ukrayna'ya tam yolculuktan daha olası görünüyor.

Rusya Telegram kanalı Voenniy Osvedomitel'e göre Ukrayna istihbaratı pilotu Ukrayna topraklarına çekti ve helikopter Su-30SM ve Su-27 savaşçıları için yedek parçalar taşıyordu. Diğer iki mürettebat üyesi kaçarken öldürüldü.

Ukraynalı gazeteci Yuriy Butusov, Savunma Bakanlığı'nda güçlü bağlantılara sahip bir isim, Mi-8'in Ukrayna üssüne indiğini ve "helikopterin ekipmanının detaylı bir incelemesinden sonra Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne dahil edileceğini" bildirdi.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Politika

Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ukrayna, Rus helikopter pilotunu ve mürettebatını ele geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna, Rus helikopter pilotunu ve mürettebatını ele geçirdi - Son Dakika
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