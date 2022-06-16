Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: "Kırım dahil tüm topraklarımızı özgürleştireceğiz" - Son Dakika
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Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: "Kırım dahil tüm topraklarımızı özgürleştireceğiz"

16.06.2022 12:52
Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: "Kırım dahil tüm topraklarımızı özgürleştireceğiz"

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaptığı açıklamada, "Kırım dahil tüm topraklarımızı özgürleştireceğiz" dedi.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaptığı açıklamada, "Kırım dahil tüm topraklarımızı özgürleştireceğiz" dedi.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı, Belçika'nın başkenti Brüksel'de başladı. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov toplantı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD tarafından gönderilen silahların, Kırım ve Donbass'ta dahil olmak üzere Rusya tarafından işgal edilen toprakların yeniden Ukrayna'nın kontrolüne geçmesine yardımcı olacağını belirten Reznikov, "Kırım dahil tüm topraklarımızı özgürleştireceğiz. Kırım, Ukrayna toprağı olduğu için Ukrayna için stratejik bir hedeftir. Fakat adım adım ilerleyeceğiz" dedi.

Stratejik adımlar gündemde

İlk adımda, Rus kuvvetlerine karşı daha fazla kaybı önlemek için sahadaki durumun istikrara kavuşturulacağını söyleyen Reznikov, ikinci adımda ise Rus kuvvetlerinin 24 Şubat'tan önceki konumlarına geri gönderileceğini bildirdi. Reznikov üçüncü adımda Ukrayna'nın, ortaklarıyla "Kırım da dahil olmak üzere bölgelerin nasıl kurtarılacağı" konusunda görüşmeler yapacağını söyledi. Kırım'ı askeri yollarla geri almaya çalışmanın Rusya'yı daha fazla kışkırtıp kışkırtmayacağı sorusuna da yanıt veren Reznikov, "Bu önemli değil. Çünkü Ruslar bunu Herson'da, Zaporijya'da ve Mariupol'de görecekler. Fakat buralar Ukrayna toprağı. Kırım da ne olursa olsun Ukrayna toprağıdır" açıklamasında bulundu. - BRÜKSEL

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Kaynak: İHA

Ukrayna, Belçika, Brüksel, Kırım, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: 'Kırım dahil tüm topraklarımızı özgürleştireceğiz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: "Kırım dahil tüm topraklarımızı özgürleştireceğiz" - Son Dakika
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