Ukrayna ve Rusya Arasında Esir Değişimi Yapıldı - Son Dakika
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Ukrayna ve Rusya Arasında Esir Değişimi Yapıldı

02.04.2022 12:29
Ukrayna ve Rusya Arasında Esir Değişimi Yapıldı

KİEV, 2 Nisan (Xinhua) -Timoşenko Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "Değişim biraz önce gerçekleşti. 15'i kadın 86 Ukraynalı asker artık güvende" dedi. Timoşenko, Ukrayna'nın salıverdiği esir sayısını belirtmeden esir değişiminin Ukrayna'nın güneyindeki Zaporizhzhia bölgesinde yapıldığını söyledi. Ukrayna ve Rusya arasındaki yüz yüze barış görüşmelerinin son turu Salı günü İstanbul'da gerçekleşmişti. Ukraynalı yetkililer, Ukrayna ile Rusya'nın çatışmaların […]

KİEV, 2 Nisan (Xinhua) -Timoşenko Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "Değişim biraz önce gerçekleşti. 15'i kadın 86 Ukraynalı asker artık güvende" dedi. Timoşenko, Ukrayna'nın salıverdiği esir sayısını belirtmeden esir değişiminin Ukrayna'nın güneyindeki Zaporizhzhia bölgesinde yapıldığını söyledi. Ukrayna ve Rusya arasındaki yüz yüze barış görüşmelerinin son turu Salı günü İstanbul'da gerçekleşmişti. Ukraynalı yetkililer, Ukrayna ile Rusya'nın çatışmaların başladığı 24 Şubat'tan bu yana ilk esir değişimini geçen hafta yaptıklarını söylediler.

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Telegram, Ukrayna, Nisan, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Politika Ukrayna ve Rusya Arasında Esir Değişimi Yapıldı - Son Dakika


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