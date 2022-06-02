Ukraynalı First Lady Zelenska: "Rusya'ya toprak vermek, savaşı sona erdirmez" - Son Dakika
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Ukraynalı First Lady Zelenska: "Rusya'ya toprak vermek, savaşı sona erdirmez"

02.06.2022 09:31
Ukraynalı First Lady Zelenska: "Rusya'ya toprak vermek, savaşı sona erdirmez"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin eşi First Lady Olena Zelenska yaptığı açıklamada, "Rusya'ya toprak vermek özgürlükten vazgeçmek olur.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin eşi First Lady Olena Zelenska yaptığı açıklamada, " Rusya'ya toprak vermek özgürlükten vazgeçmek olur. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in işgalini sona erdirmez" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska, devam eden Rusya- Ukrayna savaşı hakkında açıklamalarda bulundu. First Lady Zelenska yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın Rusya ile barış anlaşmasına varmak için topraklarının bir kısmından vazgeçmeli" imasında bulunan eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'in sözlerini hatırlatarak, "Ukraynalılar, siyasilerin yaptığı bazı açıklamaları normal karşılayamaz. Topraklarınızın bazı bölgelerinden vazgeçmek yani Rusya'ya toprak vermek, özgürlükten vazgeçmek gibidir. Topraklarımızı versek bile Rusya saldırılarına devam edecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, işgalini sona erdirmez" dedi.

Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ele geçirememesi nedeniyle, Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donbass bölgesinde geniş çaplı bir kara harekatı başlattığı öğrenilmişti. First Lady Zelenska yaptığı açıklamada, "Donbass bölgesi yeniden Ukrayna'nın olacak" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Ukraynalı First Lady Zelenska: Rusya'ya toprak vermek, savaşı sona erdirmez
Ukraynalı First Lady Zelenska: Rusya'ya toprak vermek, savaşı sona erdirmez

YORUMLAR
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Ukrayna savaşı: AB, Rusya'dan petrol ithalatını yüzde 90 azaltacak Ukrayna savaşı: AB, Rusya'dan petrol ithalatını yüzde 90 azaltacak Rusya-Ukrayna savaşı masaya yatırıldı Rusya-Ukrayna savaşı masaya yatırıldı
Kaynak: İHA

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