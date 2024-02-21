Ulaştırma Bakanı Karabük'te KARDEMİR ve esnafları ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Ulaştırma Bakanı Karabük'te KARDEMİR ve esnafları ziyaret etti

Ulaştırma Bakanı Karabük\'te KARDEMİR ve esnafları ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) ve esnafları ziyaret etti. Bakan Uraloğlu, KARDEMİR'in faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve işçilerle bir araya geldi. Daha sonra başta tiren tekerleği üretimi yapılan haddehaneleri gezdi ve esnafları ziyaret etti.

21.02.2024 17:17  Güncelleme: 17:21
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) ve esnafları ziyaret etti.

Temaslarda bulunmak üzere şehre gelen Bakan Uraloğlu beraberinde; Karabük Valisi Mustafa Yavuz, AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya ve diğer ilgililerle KARDEMİR'i ziyaret etti. Uraloğlu'na, şirket Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demir faaliyetler hakkında bilgi verirken, Demir, Bakan Uraloğlu'na, ilk Türk demiri örneğinin yer aldığı plaket takdim etti. İşçilerle öğle yemeği yiyen Uraloğlu, yemek sonrası işçilere kısa bir konuşma yaptı. İşçilerin zor bir mesleği yürüttüğünü ifade eden Bakan Uraloğlu, KARDEMİR'in işbirliği halinde ülkeye daha büyük hizmetler getireceğini kaydetti. Uraloğlu, "Bundan sonra daha yukarıya doğru taşımayla alakalı hedeflerimiz var. Sizlere inanıyorum, güveniyorum. Allah yolunuzu açık etsin" dedi.

Bakan Uraloğlu, daha sonra başta tiren tekerleği üretimi yapılan haddehaneler olmak üzere bazı tesisleri gezdi. Uraloğlu, KARDEMİR tarafından üretilen tiren tekerleğine imza attı.

Bakan Uraloğlu daha sonra GAR alanını inceledikten sonra kemal Güneş Caddesi'nde esnafları ziyaret etti. Bakan Uraloğlu, ayakkabı boyacısına ayakkabılarını boyatırken, vatandaşlarla sohbet etti. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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