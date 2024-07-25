Ulaştırma Bakanı: Şırnak-Van karayolu projesi yıllık 4-4,5 milyar lira tasarruf sağlayacak

Politika

Şırnak- Van karayolunda incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Projeyi bitirdiğimiz zaman gerek akaryakıttan, gerek zamandan sağlanacak olan maddi tasarruf yıllık yaklaşık 4-4,5 milyar lira seviyesinde olacak" dedi.

Bir dizi programa katılmak üzere Şırnak'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, partililerle bir araya geldi. Bakan Uraloğlu, daha sonra Şırnak-Van karayolu şantiyesinde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Vali Cevdet Atay ve beraberindekiler ile değerlendirme toplantısı yapan Bakan Uraloğlu, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, Şırnak'tan Van'a yaklaşık 351 kilometrelik bir güzergahtan gidildiğini, bu yol tamamlandığında bu mesafenin 167 kilometre kısalarak yaklaşık 184 kilometreye ineceğini, yüksek standartlı bir yola kavuşulacağını söyledi. Projede birçok iyileştirmenin yapılacağını, seri tüneller ve viyadüklerin yapılacağını belirten Bakan Uraloğlu, "7/24 ve 12 ay hizmet edebilir vaziyette olacak. Burası bölgemizin ve ilimizin çok yakından bildiği Bestler-Dereler bölgesi. Bu anlamda stratejik ve güvenlik olarak da ayrı bir kıymeti var. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Buradaki arazi ve çalışma zorluklarını elbette biliyoruz. Ama her türlü ekip ve ekipmanımızı da iş başına getirdik. Burada kalan işlerin ihale edilmesiyle ilgili de bir süreç başlattık. İnşallah önümüzdeki ayın 21'inde kalan işlerin ihalesini de yaparak, yolumuza hızlıca devam edeceğiz. Bugünkü şartlarda 20-25 milyar liralık bir projeden söz diyoruz. Projeyi bitirdiğimiz zaman gerek akaryakıttan gerek zamandan sağlanacak olan maddi tasarruf yıllık yaklaşık 4-4,5 milyar lira seviyesinde olacak. Bu anlamda da çok kısa zamanda kendisini amorti edecek bir proje. Dolayısıyla standardı yükselttikçe karbon salınımında da yaklaşık 135 bin tonluk azalım sağlamış olacağız. Bunun için çalışmalarımızı Şırnak'taki yöneticilerimizle yakından takip edeceğiz. Burayı mümkün olan en kısa zamanda bitirerek trafiğe açmış olacağız" dedi.

Yol çalışmalarına hızlı bir şekilde devam edeceklerini kaydeden Bakan Uraloğlu, "Geçtiğimiz süreçte bazı sıkıntılar oldu. Onları siz benden daha iyi biliyorsunuz. 2013'te başlayan bir süreç. Çok istediğimiz seviyede ilerleyemedik. Burada hedefimiz 2028 sürecinde inşallah, gerçekçi konuşalım, hedefimiz ve gayretimiz bitirmektir. 11 yılda bu kadar yapıldı, geri kalanı da şu kadar yılda yapılır hesabı doğru bir hesap değildir. Bizde bütün ekibimizle, siyasetçi ve ilimizin yöneticileriyle bunu beraberce inşallah takip edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ŞIRNAK