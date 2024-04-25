Ulaştırma Bakanı Trabzon Hafif Raylı Sistem Projesi'ni İmzaladı - Son Dakika
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Politika

Ulaştırma Bakanı Trabzon Hafif Raylı Sistem Projesi'ni İmzaladı

Ulaştırma Bakanı Trabzon Hafif Raylı Sistem Projesi\'ni İmzaladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile bir araya gelerek Trabzon Hafif Raylı Sistem Projesi'nin protokolünü imzaladıklarını açıkladı. Proje, Trabzon'a 31,9 kilometre uzunluğunda 56 istasyon içeren bir kent içi raylı sistem kazandıracak.

25.04.2024 14:08  Güncelleme: 14:22
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Dün Trabzon Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile bir araya gelerek, Trabzon Hafif Raylı Sistem Projesi'ni hayata geçirecek protokolü de imzaladık. Biz bir söz verdik mi yaparız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Başkent Trabzon Dernekler Federasyonu koordinasyonunda gerçekleştirilen Trabzon Tanıtım Günleri etkinliklerine katıldı. Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte Trabzonlu vatandaşlara müjde veren Uraloğlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile bir araya gelerek Trabzon Hafif Raylı Sistem Projesi'nin imzalarını attıklarını duyurdu.

"Ülkemizin ihtiyaç duyduğu her alanda iş için AŞ için Türkiye'nin dört bir yanına kök saldık"

Trabzon Tanıtım Günleri gibi etkinliklerin sıla hasretinde kavrulan yüreklerin avunduğu güzide organizasyonlar olduğunu belirten Uraloğlu, "Bizler Trabzonlular olarak ülkemizin ihtiyaç duyduğu her alanda iş için AŞ için Türkiye'nin dört bir yanına kök saldık. İşçi olduk, doktor olduk, memur olduk, asker olduk, esnaf olduk, sanayici olduk, iş insanı olduk, siyasetçi olduk. Ama her gittiğimiz yerde kurduğumuz hemşehri ve yardımlaşma cemiyetleri ile kültürümüzü yaşattık, Trabzon'u, Trabzonluluk kimliğimizi tanıttık. Tarihimizi, kültürümüzü, şehrimizin eşsiz doğa güzelliklerini ve ürettiklerini tanıtmak için çok iyi fırsatlardır. Ancak en önemli özelliklerinden biri ise insanın doğduğu yer ile doyduğu yer arasında bir kardeşlik köprüsü kurmasıdır" şeklinde konuştu.

Trabzon'un Türkiye ekonomisine katkısından bahseden Uraloğlu, "Bugün Trabzon, eski Trabzon değil. Trabzon'umuz Türkiye'nin en yaşanabilir kentler listesinde 10. sırada. 2023 yılında yaklaşık 1 milyar 58 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek Doğu Karadeniz illeri arasında en fazla ihracat yapan şehir oldu" ifadelerini kullandı.

"Trabzon Hafif Raylı Sistem Projesi'ni hayata geçirecek protokolü de imzaladık"

Trabzon'a yeni bir müjde veren Uraloğlu, "Dün Trabzon Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile bir araya gelerek, Trabzon Hafif Raylı Sistem Projesi'ni hayata geçirecek protokolü de imzaladık. Biz bir söz verdik mi yaparız. Trabzon'umuza Akçaabat'tan Yomra merkeze ulaşan; Şehir Hastanesi, Akyazı Stadyumu, Meydan, Üniversite, Otogar ve Havalimanı gibi birçok önemli durağı içeren 31,9 kilometre uzunluğunda 56 istasyon içeren kent içi raylı sistemi kazandıracağız. Trabzon Havalimanımızın genişletme çalışmalarına da başladık. Bu çalışmalar elbette kısa vadeli çözümdür. Yeni havalimanı projesini de yatırım programına aldık. 3 bin 240 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde pist inşa ederek geniş gövdeli uçakların da inebileceği bir havalimanına kavuşacağız. 70 bin metrekarelik terminal binasında yılda 15 milyon yolcuyu ağırlayabileceğiz. Tamamlandığında Trabzon'a uzun yıllar hizmet edecek çok kıymetli bir eser olacak" ddei. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ulaştırma Bakanı Trabzon Hafif Raylı Sistem Projesi'ni İmzaladı - Son Dakika

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