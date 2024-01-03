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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, İran Bakanı Bazrpash'ı konuk etti - Son Dakika
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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, İran Bakanı Bazrpash'ı konuk etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran Yol ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bazrpash'ı bakanlıkta ağırladı. İki bakan, Kirman eyaletinde yaşanan terör saldırısına ilişkin üzüntülerini paylaştı ve ulaştırma politikaları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, İran Bakanı Bazrpash\'ı konuk etti
03.01.2024 - 19:35,
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran Yol ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bazrpash'ı konuk etti.

Bakan Uraloğlu sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "İran Yol ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bazrpash'ı bakanlığımızda konuk ettik. Kendilerine İran'ın Kirman eyaletinde yaşanan terör saldırısına ilişkin üzüntümüzü ifade ettik. Hayatını kaybedenlere başsağlığı ve yaralılara da acil şifalar diledik. Daha sonra ülkelerimiz arasındaki ulaştırma politikalarına dair karşılıklı istişarelerde bulunduk" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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