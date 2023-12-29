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Ulaştırma Bakanı: Yalova-Armutlu kara yolu istediğimiz hızda bitiremediğimiz bir proje - Son Dakika
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Ulaştırma Bakanı: Yalova-Armutlu kara yolu istediğimiz hızda bitiremediğimiz bir proje

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yalova-Armutlu kara yolunun tamamlanamamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 1998 yılında ihalesi yapılan ve bir türlü tamamlanamayan yolun 35 kilometresinin bitirildiğini belirten Bakan Uraloğlu, önümüzdeki ay ikmal ihalesinin yapılacağını ve projenin hızla ilerleyeceğini söyledi.

Ulaştırma Bakanı: Yalova-Armutlu kara yolu istediğimiz hızda bitiremediğimiz bir proje
29.12.2023 - 19:57,
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1998 yılında ihalesi yapılan 45 kilometrelik Yalova- Armutlu kara yoluyla ilgili, "İstediğimiz hızda bitiremediğimiz bir projemiz var" dedi.

Bir dizi programa katılmak üzere Yalova'ya gelen Bakan Uraloğlu, valilik ziyaretinin ardından Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk'un konuğu oldu. Ziyaret sonrası kameraların karşısına geçen Bakan Uraloğlu, 1998 yılında merhum Başbakan Mesut Yılmaz'ın döneminde ihalesi yapılan Yalova-Armutlu kara yoluyla ilgili açıklamada bulundu. 4 cumhurbaşkanı, 6 başbakan ve 13 hükümet geçmesine rağmen bir türlü tamamlanamayarak yılan hikayesine dönen yola değinen Bakan Uraloğlu, "İstediğimiz hızda bitiremediğimiz bir projemiz var" diye konuştu.

Uzun yıllar Karayolları Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde konuyla ilgili problemin çözülemediği yolla ilgili bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Çınarcık-Armutlu yolu. 45 kilometre olan yolun 35 kilometresini bitirdik. Geçmişte bazı sıkıntılarımız oldu. Onu artık çok yakın takibe aldık artık. Bir ikmal ihalesi yapmamız gerekiyor. Önümüzdeki ay inşallah o ikmal ihalesini yaparız. Ondan sonra biz orayı Yalova'nın Çınarcık'ın, Armutlu'nun gündeminden inşallah çıkarmış olacağız. Bundan sonraki ziyaretlerimizde buranın ne kadar hızlı bir şekilde ilerlediğini hep beraber görmüş olacağız" dedi.

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Kaynak: İHA
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