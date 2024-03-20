Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Bozüyük Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Bozüyük Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Bozüyük Seçim Koordinasyon Merkezi\'nin açılışını yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bozüyük'te yapılan AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Konuşmasında, Bozüyük'ün önemli bir kavşak noktasında olduğunu ve ilçenin her geçen gün geliştiğini vurgulayan Uraloğlu, belediyeyle işbirliği yapmanın önemine değindi. Ayrıca, hemzemin geçitler ve lojistik merkez konularında da çalışmaların devam ettiğini belirtti.

20.03.2024 15:35  Güncelleme: 15:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Bozüyük Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı.

Açılışta konuşan Uraloğlu, Bozüyük'ün bütün yolların kavşak noktasında bulunduğunu söyledi.

Yolları yaptıklarını, Yüksek Hızlı Tren'in de İstanbul- Ankara arasında Bilecik'ten geçtiğini belirten Uraloğlu, ilçenin her geçen gün geliştiğini vurguladı.

Uraloğlu, Bozüyük'te zaman zaman yönetim değişikliği olduğunu hatırlatarak, "Bozüyük'ün yapmamız gereken hizmetlerini asla ötelemedik. Asla tercihinden dolayı bizim farklı bir davranışımız olmadı ama burada belediyeyle beraber çalışmak bizim için mutlaka daha kıymetli." diye konuştu.

Bozüyük'teki hemzemin geçitlere değinen Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En son yapılan hukuki düzenlemeye göre bu görev belediyelerin görevi. Ben size şöyle bir söz vereyim. Biz 31 Mart'ta Hüsnü kardeşimi seçelim. Belediyeyle beraber yapalım. Şimdi burada bir de iş adamlarımızın, ticaretle uğraşan insanlarımızın bir lojistik merkezle ilgili de bir konusu var. Onu da yakın takibe aldık. Birinci etabını bitirdik ama yeterli değil ikinci etabının ihalesini de bu sene yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. AK Parti'mizin bir sloganı var; 'Durmak yok, yola devam.' O, ulaştırmacıların da sloganıdır. Benim çok hoşuma gider. Ne diyeceğiz; durmak yok, yola devam."

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti Bozüyük İlçe Başkanı Mecit Kuruoğlu ve AK Parti Bozüyük Belediye Başkanı adayı Hüsnü Ersoy da açılışta konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından AK Parti Bozüyük Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, AK Parti, Bozüyük, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Bozüyük Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Atama Bekleyen Öğretmenler Platformu'ndan 'Mülakatsız 68 Bin Atama' Talebi
    16:21 Atama Bekleyen Öğretmenler Platformu'ndan 'Mülakatsız 68 Bin Atama' Talebi

    Atama Bekleyen Öğretmenler Platformu'nun düzenlediği eylemde, atama bekleyen öğretmenlerin ve destekçilerinin 'mülakatsız 68 bin atama yapılması' talebi dile getirildi. Eylemde konuşan öğretmen adayları, seçim öncesi verilen sözlerin tutulmadığını ve haklarının gasp edildiğini belirtti.

  • AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Mahallelerde ve Sanayi Bölgesinde Vatandaşlarla Buluştu
    16:21 AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Mahallelerde ve Sanayi Bölgesinde Vatandaşlarla Buluştu

    AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp, Büyükdere ve Gültepe Mahallesi sakinleriyle buluşmasının ardından Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaları ziyaret etti. Alp, sanayi bölgesinin Odunpazarı'nın ekonomik kalkınmasında önemli olduğunu belirterek, kadınlar ve çalışanlar için fırsatlar sunacağını ve temel hizmetlerin eksikliklerini çözeceğini söyledi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'daki para sayma görüntüleri skandalını üç maymunu oynayarak geçiştiremez
    16:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'daki para sayma görüntüleri skandalını üç maymunu oynayarak geçiştiremez

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İstanbul'daki para sayma görüntüleri) Hiç kimse böyle bir skandalı üç maymunu oynayarak geçiştiremez"

  • 'Olimpik Kent İstanbul İçin Tam Yol İleri' Sunumunda Konuşan İmamoğlu:
    16:18 'Olimpik Kent İstanbul İçin Tam Yol İleri' Sunumunda Konuşan İmamoğlu: "Siyasetin, Spor ve Federasyonlar Üzerindeki Etkisini Yok Edelim"

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 10x10=100 Büyük Proje’ toplantılarının altıncısını, “Olimpik kent İstanbul için tam yol ileri” başlığıyla gerçekleştirdi. Ülke gündemini ciddi bir şekilde etkileyen ‘sporda şiddet’ konusuna da değinen İmamoğlu, “Spor, partiler ve siyaset üstüdür. Kutuplaşmaya, gerilime ve şiddete asla izin vermez. Yapılan sporların tamamı, bir oyundan ibarettir. Konulan kurallar, zaten hiçbir olumsuzluğa izin vermez. Konu, sadece kuralların doğru uygulanabilmesindedir. Yeter ki, spordan siyaseti sonuna kadar temizleyelim. Spor ve federasyonlar üzerindeki etkisini yok edelim. O zaman, müdahale edilemeyen branşlarda olduğu gibi, nasıl dünya çapında yıldızlara sahip olabildiğimizi, yaratılan bu başarılarla vatandaşlarımızı nasıl mutlu edebildiğimizi göreceğiz” dedi.

  • Muş'ta çocukları kaçırılan aileler DEM Parti il binası önünde oturma eylemi yapıyor
    16:17 Muş'ta çocukları kaçırılan aileler DEM Parti il binası önünde oturma eylemi yapıyor

    Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti il binası önündeki oturma eylemini sürdürüyor. Aileler, çocuklarının en kısa sürede güvenli bir şekilde evlerine dönmesini beklerken, toplumun da desteğini istiyor. Anne ve babalar, çocuklarına 'teslim ol' çağrısında bulunuyor ve HDP ve PKK'dan çocuklarını istiyor. Ailelerin eylemi her hafta çarşamba günü devam ediyor.

  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Bozüyük'te Seçim Koordinasyon Merkezi Açılışına Katıldı
    16:13 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Bozüyük'te Seçim Koordinasyon Merkezi Açılışına Katıldı

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Bakan Uraloğlu, yaptığı konuşmada yapılan ve yapılacak olan altyapı çalışmalarından bahsetti.

  • Enerji Bakanı Bayraktar: Yerli ve yenilenebilir kaynaklar ekonomiyi güçlendirecek
    16:11 Enerji Bakanı Bayraktar: Yerli ve yenilenebilir kaynaklar ekonomiyi güçlendirecek

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için yerli ve yenilenebilir kaynakları devreye almanın önem taşıdığını belirterek, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için yerli ve yenilenebilir kaynakları devreye almanın önemine dikkati çekti. Bayraktar, Türkiye'nin enerji ve maden alanında dışa bağımlılıktan kurtulduğu zaman ekonominin çok daha güçlü olacağını vurguladı.

  • İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Engelli Vatandaşlara Yönelik Evde Bakım Aylığının Artırılması İçin Kanun Teklifi Verdi
    16:09 İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Engelli Vatandaşlara Yönelik Evde Bakım Aylığının Artırılması İçin Kanun Teklifi Verdi

    İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, engelli vatandaşlara yönelik evde bakım aylığının 12 bin 750 TL’ye çıkarılması için kanun teklifi verdi. Zorlu, "Gösterge rakamlarındaki değişiklik ve sosyal hizmetler kanununda asgari ücret endeksini getirmek suretiyle; evde bakım aylığını 12 bin 750 TL’ye çıkaracak düzeye getiriyoruz. 2022 sayılı kanuna göre ücret alan engellilerin maaşlarının da yüzde 50 artışla 7 bin TL düzeyine getirilmesini teklif ediyoruz" dedi.

  • Özgür Özel, Trabzon'da:
    16:09 Özgür Özel, Trabzon'da: "İftira Ediyorlar, Kötü Söz Söylüyorlar. Ama Biz Başka Bir Yerdeyiz. Biz Ötekileştirenlere İnat Kucaklaştırıyoruz"

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Trabzon’da; “Çay üreticisine banka seçme hakkı ve promosyon hakkı istiyoruz. Çay üreticisini gözümüz gibi biliyoruz. Gözümüzden sakınıyoruz. Arkasında duruyoruz” dedi. Özel, “Bir tarafta Cumhur İttifakı var. Ramazan mübarek gün söyledikleri sözleri söylemem ama hakaret ediyorlar, iftira ediyorlar, kötü söz söylüyorlar. Hatta küfrediyorlar. Ama biz başka bir yerdeyiz. Biz umudun, sevginin ittifakıyız. Biz kardeşliğin ittifakıyız. Ötekileştirenlere inat biz kucaklaştırıyoruz. Şeytanlaştıranlara inat kardeşleştiriyoruz. Hep birlikte bir yola çıktık. Bu seçimde onların tarif ettikleri ittifakı biz meydanlarda yapıyoruz. Vicdanlarda yapıyoruz" diye konuştu.


15:57 Trabzonspor-Fenerbahçe derbisindeki olaylarla ilgili gözaltına alınan 13 kişiden 2’si tutuklandı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisindeki olaylarla ilgili gözaltına alınan 13 kişiden 2'si tutuklandı
15:42 Ateşe benzin döken Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan çok sert sözler Ateşe benzin döken Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan çok sert sözler
15:25 Mahalle Sucusu, Yıllarca Çocuklara Tecavüz Etti ve Kayıt Altına Aldı Mahalle Sucusu, Yıllarca Çocuklara Tecavüz Etti ve Kayıt Altına Aldı
14:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığıyla sınanıyoruz, üstesinden geleceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığıyla sınanıyoruz, üstesinden geleceğiz
14:06 Emeklilerin beklediği adım atılıyor Haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek Emeklilerin beklediği adım atılıyor! Haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
16:10 Ramazan sahnesiyle tepki çeken Kızıl Goncalar ekibinden imalı sözler: Oynuyorlar, engelleyemiyoruz Ramazan sahnesiyle tepki çeken Kızıl Goncalar ekibinden imalı sözler: Oynuyorlar, engelleyemiyoruz
15:42 Fenerbahçe, takvim yoğunluğu gerekçesiyle Süper Kupa maçının ertelenmesi için TFF’ye resmi başvuruda bulundu Fenerbahçe, takvim yoğunluğu gerekçesiyle Süper Kupa maçının ertelenmesi için TFF'ye resmi başvuruda bulundu
15:24 Yıldız Tilbe’nin stadyumda vereceği konserinin bilet fiyatları dudak uçuklattı Yıldız Tilbe'nin stadyumda vereceği konserinin bilet fiyatları dudak uçuklattı
15:14 Nelson Mandela’nın torunu ve Che Guevara’nın kızı Filistin’e destek için İstanbul’a geliyor Nelson Mandela'nın torunu ve Che Guevara'nın kızı Filistin'e destek için İstanbul'a geliyor
14:59 Londra tren istasyonundaki panolarda Ramazan ayına özel ’Günün Hadisi’ yayınlandı Londra tren istasyonundaki panolarda Ramazan ayına özel 'Günün Hadisi' yayınlandı
14:57 BioNTech’in gelirleri Kovid-19 aşısı satışlarındaki düşüşle 2023’te 78 geriledi BioNTech'in gelirleri Kovid-19 aşısı satışlarındaki düşüşle 2023'te %78 geriledi
14:16 18 yaşındaki bir anne, sevgilisiyle kaçan annesini canlı yayında anlattı 18 yaşındaki bir anne, sevgilisiyle kaçan annesini canlı yayında anlattı
14:02 İzmir’de taksi şoförünü öldürerek müebbet hapse çarptırılan Delil Aysal’a, mahkemeden ders niteliğinde gerekçeli karar İzmir'de taksi şoförünü öldürerek müebbet hapse çarptırılan Delil Aysal'a, mahkemeden ders niteliğinde gerekçeli karar
13:43 Kate Middleton’ın tedavi gördüğü klinikte güvenlik ihlali iddiası Kate Middleton'ın tedavi gördüğü klinikte güvenlik ihlali iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2024 16:18:20. #1.13#
SON DAKİKA: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Bozüyük Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement