Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Bozüyük Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı.
Açılışta konuşan Uraloğlu, Bozüyük'ün bütün yolların kavşak noktasında bulunduğunu söyledi.
Yolları yaptıklarını, Yüksek Hızlı Tren'in de İstanbul- Ankara arasında Bilecik'ten geçtiğini belirten Uraloğlu, ilçenin her geçen gün geliştiğini vurguladı.
Uraloğlu, Bozüyük'te zaman zaman yönetim değişikliği olduğunu hatırlatarak, "Bozüyük'ün yapmamız gereken hizmetlerini asla ötelemedik. Asla tercihinden dolayı bizim farklı bir davranışımız olmadı ama burada belediyeyle beraber çalışmak bizim için mutlaka daha kıymetli." diye konuştu.
Bozüyük'teki hemzemin geçitlere değinen Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"En son yapılan hukuki düzenlemeye göre bu görev belediyelerin görevi. Ben size şöyle bir söz vereyim. Biz 31 Mart'ta Hüsnü kardeşimi seçelim. Belediyeyle beraber yapalım. Şimdi burada bir de iş adamlarımızın, ticaretle uğraşan insanlarımızın bir lojistik merkezle ilgili de bir konusu var. Onu da yakın takibe aldık. Birinci etabını bitirdik ama yeterli değil ikinci etabının ihalesini de bu sene yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. AK Parti'mizin bir sloganı var; 'Durmak yok, yola devam.' O, ulaştırmacıların da sloganıdır. Benim çok hoşuma gider. Ne diyeceğiz; durmak yok, yola devam."
AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti Bozüyük İlçe Başkanı Mecit Kuruoğlu ve AK Parti Bozüyük Belediye Başkanı adayı Hüsnü Ersoy da açılışta konuşma yaptı.
Konuşmaların ardından AK Parti Bozüyük Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.
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