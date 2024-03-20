Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Bozüyük\'te Seçim Koordinasyon Merkezi Açılışına Katıldı

Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı.

Partililer tarafından karşılanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açılış öncesi konuşma yaptı. Bakan Uraloğlu, "Biz yolları yaptık, hızlı treni de buradan İstanbul'a kadar yaptık. Ankara- İstanbul arasında burada seyahat ediyor. Gerçekten keyifli, konforlu bir seyahat. Bozüyük'ümüz gelişiyor. Zaman zaman bazı yönetim değişiklikler oluyor. Biz mesela bir dönem partimiz burada görev yapmış. Biz Bozüyük'ü hiçbir zaman yapmamız gereken hizmetlerini asla ötelemedik. Ama burada belediyeyle beraber çalışmak bizim için mutlaka daha kıymetli. Bakın burada şehrin içerisinde 3 tane hemzemin geçit var. 1 tanesini yaptık. 2 tanesi daha duruyor. O 1 tanesinin bağlantı yolları duyduğum kadarıyla yeni yapıldı. Halbuki çok kolay yapılması lazım. O zaman bununla ilgili 2 tane kaldı. Yapılmış olan en sonraki hukuki düzenlemeye göre b u görev belediyelerin görevi. Ben size şöyle söz vereyim. Biz 31 Mart'ta Hüsnü kardeşimizi seçelim o 2'sini belediyeyle beraber yapalım inşallah. Şimdi burada iş adamlarımızın, ticaretle uğraşan insanlarımızın bir lojistik merkezle ilgili konusu var. Onu da yakın takibe altık. 1. etabı bitirdik ama yeterli değil, 2. etabın ihalesini bu sene yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. - BİLECİK