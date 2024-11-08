Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Ardahan'da İl Koordinasyon Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Ardahan'da İl Koordinasyon Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Ardahan\'da İl Koordinasyon Toplantısı\'nda konuştu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ardahan'da 8 milyar lira bedeli olan 7 projemiz devam ediyor.

08.11.2024 16:16
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, " Ardahan'da 8 milyar lira bedeli olan 7 projemiz devam ediyor. Şu ana kadar sadece bizim Bakanlık Ardahan'a 33 milyar lira yatırım yaptı." dedi.

Uraloğlu, Aşık Şenlik Tüneli ve Bağlantı Yolu Açılış Töreni'nin ardından Kura Nehri üzerindeki Kura Viyadüğü'nü inceledi.

Buradan kent merkezine geçen Uraloğlu, AK Parti İl Başkanlığının ardından Ardahan Valiliğini ziyaret ederek Vali Hayrettin Çiçek ile makamında görüştü.

Valilikte düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katılan Bakan Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, Ardahan'da olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Aşık Şenlik Tüneli'nin açılışı için Ardahan'da bulunduğunu hatırlatan Uraloğlu, "Aşık Şenlik Tüneli ile Mozeret Geçidi'nin 14 virajı kaldırıldı. 2300 metre civarında tünel açtık. Aşık Şenlik Tüneli Mozeret'i hafifleten, sadece Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'na bağlantı kuran değil, bu aynı zamanda ülkemizin Doğu-Batı eksenindeki önemli projelerden bir tanesi. Günlük 600 civarında tır geçişini gördüm ki artık bu daha da artacaktır." diye konuştu.

Uraloğlu, Aşık Şenlik Tüneli'nin Ardahan başta olmak üzere, bölge ve ülkenin ticaret, ekonomi ve istihdamına ciddi katkı sağlayacağını aktardı.

"Ardahan'da 8 milyar lira bedeli olan 7 projemiz devam ediyor"

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, tünelde emeği geçenlere teşekkür eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ardahan'da 8 milyar lira bedeli olan 7 projemiz devam ediyor. Şu ana kadar sadece bizim Bakanlık Ardahan'a 33 milyar lira yatırım yaptı. Ilgar Tüneli'nde çalışmalarımız devam ediyor. 236 metre uzunluğunda Kura Nehri üzerindeki viyadük önümüzdeki günlerde açılacak. O bölgedeki trafiği rahatlatmış, trafik güvenliğini attırmış olacağız. Önümüzdeki sene tünelle ilgili çalışmalarımızı yoğunlaştırarak devam edeceğiz. Sahara Tüneli'ni de yatırım programına aldık. İmkanları programlayarak inşallah Sahara'ya da başlayacağız. Biz AK Parti olarak başladığımız, planladığımız hiçbir işi yarım bırakmadık."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Ardahan'da İl Koordinasyon Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

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