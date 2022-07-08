Ulaştırmada Kırık ve Dallıkavak müjdesi - Son Dakika
Üye Girişi

Ulaştırmada Kırık ve Dallıkavak müjdesi

08.07.2022 10:08
Ulaştırmada Kırık ve Dallıkavak müjdesi

Sağlık eski Bakanı Recep Akdağ, Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'le birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu ziyaret ederek, ilin yatırım vizyonu kaydında tespit ve değerlendirmelerde bulundular.

Sağlık eski Bakanı Recep Akdağ, Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'le birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu ziyaret ederek, ilin yatırım vizyonu kaydında tespit ve değerlendirmelerde bulundular.

Ulaştırmada Kırık ve Dallıkavak müjdesi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum'a AK Yaklaşıma işaret ederek, ilin AK Parti ve Cumhur ittifakı dönemlerinde beşeri ve fiziki değerleriyle buluştuğu, Sağlık ve eğitimde olduğu gibi ulaştırma alanında bölgesinde cazibe merkezi olduğunu kaydetti.

Sağlık eski Bakanı Milletvekili Recep Akdağ, AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir,ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'le birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu ziyaret ederek, ilin yatırım vizyonu kaydında tespit ve değerlendirmelerde bulundular.

Görüşmede, Köylerde baz istasyonları tesisi, uçak sefer sayısının artırılması, projelendirilen yollar ve köprülerin yapımı odağında ile yönelik yatırımlar ele alındı. Karaismailoğlu Dallıkavak Tünelinin bu yıl hizmete sokulacağı, Kırık Tüneli'nin ise 2023'te hizmete alınacağı müjdelerini verdi. - ERZURUM

YORUMLAR
500
Erzurum Valisi Memiş ve Başkan Sekmen, 'Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarında' incelemelerde bulundu Erzurum Valisi Memiş ve Başkan Sekmen, 'Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarında' incelemelerde bulundu
Kaynak: İHA

İbrahim Aydemir, Mehmet Sekmen, Milletvekili, Erzurum, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ulaştırmada Kırık ve Dallıkavak müjdesi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:38 Kocasının kendisini aldattığı kadını bulup sokak ortasında dövdü: Bana AIDS bulaştırdılar
13:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: Biraz daha sabır
13:08 Romanya basınından ilginç iddia: Erdoğan, Ianis Hagi'yi Galatasaray'a getirmek için uğraşıyor
12:34 Acun Ilıcalı ve sevgilisi Çağla Altunkaya düğünde görüntülendi! Çağlanın elbisesi ve çantası fiyatıyla şaşkınlık yarattı
12:32 Tüm ilaçlara yüzde 25 zam yapıldı
12:29 Dolar/TL, haftanın son gününde 17,31 seviyesinden işlem görüyor
12:29 Bayram namazı saati 2022... Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
12:28 Türk Tabipler Birliği'nin grev kararına Devlet Bahçeli'den sert tepki: Gayri meşru bir eylem
12:21 Japonya Başbakanı Shinzo Abe, konuşma yaptığı sırada saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti
12:20 Mitingde suikaste uğrayarak yaşamını yitiren Shinzo Abe kimdir? İşte merak edilen sorunun cevabı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 14:18:42. #1.11#
SON DAKİKA: Ulaştırmada Kırık ve Dallıkavak müjdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement