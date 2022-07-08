Sağlık eski Bakanı Recep Akdağ, Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'le birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu ziyaret ederek, ilin yatırım vizyonu kaydında tespit ve değerlendirmelerde bulundular.

Ulaştırmada Kırık ve Dallıkavak müjdesi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum'a AK Yaklaşıma işaret ederek, ilin AK Parti ve Cumhur ittifakı dönemlerinde beşeri ve fiziki değerleriyle buluştuğu, Sağlık ve eğitimde olduğu gibi ulaştırma alanında bölgesinde cazibe merkezi olduğunu kaydetti.

Sağlık eski Bakanı Milletvekili Recep Akdağ, AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir,ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'le birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu ziyaret ederek, ilin yatırım vizyonu kaydında tespit ve değerlendirmelerde bulundular.

Görüşmede, Köylerde baz istasyonları tesisi, uçak sefer sayısının artırılması, projelendirilen yollar ve köprülerin yapımı odağında ile yönelik yatırımlar ele alındı. Karaismailoğlu Dallıkavak Tünelinin bu yıl hizmete sokulacağı, Kırık Tüneli'nin ise 2023'te hizmete alınacağı müjdelerini verdi. - ERZURUM