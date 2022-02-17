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Ülkü Ocakları Kırşehir İl Başkanlığı'nda görev değişikliği - Son Dakika

Ülkü Ocakları Kırşehir İl Başkanlığı'nda görev değişikliği

17.02.2022 16:55
Ülkü Ocakları Kırşehir İl Başkanlığı'nda görev değişikliği

Ülkü Ocakları Kırşehir İl Başkanlığı görevini yürüten Ahmet Akbayır'ın görevi bırakmasının ardından göreve Nurullah Yağmur atandı.

Ülkü Ocakları Kırşehir İl Başkanlığı görevini yürüten Ahmet Akbayır'ın görevi bırakmasının ardından göreve Nurullah Yağmur atandı.

MHP Kırşehir İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın katılımlarıyla Ülkü Ocakları Kırşehir İl Başkanlığı toplantı salonunda atama programı düzenlendi. Ziyarette konuşan MHP İl Başkanı Arif Kılıç, Ülkü Ocaklarında görev değişimi yapıldığını ve görevin Nurullah Yağmur'a verildiğini söyledi. - KIRŞEHİR

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Ahmet Yiğit Yıldırım, Ülkü Ocakları, Kırşehir, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ülkü Ocakları Kırşehir İl Başkanlığı'nda görev değişikliği - Son Dakika


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