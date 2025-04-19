Ulusal Kanser Haftası'nda Erken Teşhis ve Farkındalık Vurgusu - Son Dakika
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Politika

Ulusal Kanser Haftası'nda Erken Teşhis ve Farkındalık Vurgusu

Ulusal Kanser Haftası\'nda Erken Teşhis ve Farkındalık Vurgusu

Yeşilyurt'ta düzenlenen 'Ulusal Kanser Haftası' etkinliğinde, kansere karşı bilinçli yaşam ve erken teşhisin önemi vurgulandı. Katılımcılar sağlık alışkanlıkları ve koruyucu önlemler hakkında bilgiler paylaştı.

19.04.2025 13:46  Güncelleme: 13:48
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'Ulusal Kanser Haftası' dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, kansere karşı bilinçli bir hayat yaşamanın önemine dikkat çekip, düzenli kontrollerin ve erken teşhisin hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

Yeşilyurt İlçe Kaymakamlığı, Yeşilyurt Belediyesi, İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle, 'Ulusal Kanser Haftası' dolayısıyla 'Hisset Harekete Geç' temalı özel farkındalık programı düzenlendi.

Çilesiz Aksa Caminin yan tarafındaki alanda düzenlenen etkinliğe; Vali Seddar Yavuz'un eşi Selda Yavuz, Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, İl Sağlık Müdürü Cezmi Karaca, Yeşilyurt İlçe Sağlık Müdürü Seyit Çiftçi, sağlık çalışanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte yapılan konuşmalarda kanserde erken teşhisinin önemi, sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve koruyucu önlemler hakkında bilgiler paylaşıldı.

Yeşilyurt İlçe Sağlık Müdürü Seyit Çiftçi konuşmasında, kanserin kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci önem sırasına sahip olduğunu ifade ederken, 2018 yılı verilerine göre dünyada 18 milyon insanın kansere yakalandığının tespit edildiğini, 9.6 milyon insanında hayatını kaybettiği bilgisini paylaşırken, kanserle ilgili toplumsal farkındalık oluşturmak adına bu tür etkinliklere büyük önem verdiklerini söyledi.

Kanserle mücadelede farkındalık programlarının önemli bir yer kapladığına işaret eden İl Sağlık Müdürü Cezmi Karaca, toplumsal bilincin artmasının kanserle mücadelede etkin bir rol oynadığını ifade edip, sağlıklı yaşam şartlarına sahip olunmasıyla birlikte düzenli kontrollerin kanserle mücadelede önemli olduğunu hatırlattı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, etkinlikte yaptığı konuşmada, kanserle mücadelede erken teşhisin hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

Kanserle mücadelede toplum bilincinin artması ve herkesin düzenli kontrollerini yaptırmasının önemli olduğunu ifade eden Başkan Geçit, " Ulusal Kanser Haftası, sadece farkındalık oluşturmak için değil, aynı zamanda umut etmek, mücadele etmek ve dayanışma içinde olmanın önemini hatırlamak için büyük bir fırsattır. Dünyada her beş insandan biri kansere yakalanıyor, bu büyük bir rakamdır. Kanser, sadece tıbbi bir mücadele değil, aynı zamanda duygusal, sosyal ve psikolojik bir savaş alanıdır. Bu zorlu süreçte en çok ihtiyaç duyduğumuz şey ise bilgi, erken tanı, moral ve sevgidir. Özellikle tütün ve alkolden uzak durmak, yaşam şartlarına çok dikkat etmek gerekiyor. Popüler kültürün dayattığı beslenme alışkanlıklarından, hazır gıdalardan uzak durmak gerekiyor. Bugün kanserle savaşan milyonlarca insan var. Aramızda bu mücadeleyi kazanan kahramanlar da bulunuyor, kaybettiğimiz sevdiklerimiz de. Her biri bize şunu gösteriyor: erken teşhis hayat kurtarır. Bu nedenle düzenli kontroller, sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve bilinçlenme hayati öneme sahiptir" dedi.

Kanser Haftasının sadece hastalıkla mücadele eden bireyleri değil, aynı zamanda onların yanında olan ailelerini, sağlık çalışanlarını ve gönüllüleri de anmak için bir fırsat olduğuna konuşmasında yer veren Başkan Geçit, "Sağlık çalışanlarımızın her biri, insanlığın ortak umudu olan şifa yolunda özveriyle emek veriyor. Unutmayalım; kanser bir son değil, bir sınavdır. ve bu sınavda hep birlikte daha güçlü olabiliriz" şeklinde konuştu.

Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Kutsal Baytak ise, kanserin modern çağın en sinsi hastalıklarından olduğunu ifade ederken, " Kansere karşı en güçlü silahlarımızdan biri erken teşhis ve sağlıklı yaşam alışkanlarıdır. Bir hayatı kurtarmak sadece tıbbi bir başarı değil, aynı zamanda toplumsal bir görevdir. Özellikle gençlerimizden ricamız; sağlıklı bir gelecek bugünden attığınız adımlarla şekillenir. Dengeli beslenmek, hareketli bir yaşam tarzını benimsemek, zararlı alışkanlıklardan uzak durmak ve düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemek sadece bireysel değil toplumsal bir sorumluluktur" diye konuştu.

Renkli anların yaşandığı etkinliğe katılan öğrenciler tarafından kanserle mücadeleye dikkat çekmek amacıyla özel gösteriler sergilendi. - MALATYA

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Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Yeşilyurt, Politika, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Ulusal Kanser Haftası'nda Erken Teşhis ve Farkındalık Vurgusu - Son Dakika

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