Uluslararası Cittaslow Birliği\'nden Finike Belediyesi\'ne Sosyal Dayanışma Ödülü

Politika

Dünyanın en prestijli kent birliklerinden olan Uluslararası Cittaslow Birliği'nin Sosyal Dayanışma ödülü Finike Belediyesi'nin oldu.

Uluslararası Cittaslow Birliği tarafından üye ülkeler arasında düzenlenen proje yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. 30 ülkeden 300'e yakın Cittaslow kentinin projelerinin değerlendirildiği törende "Yalnız Değilsin" projesi ile Sosyal Dayanışma alanında birinciliğe layık görülen Finike Belediyesi'nin ödülünü Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi aldı. İtalya'nın Pescara kentinde düzenlenen Cittaslow Genel Kurulu'nda yapılan törende ödülü Uluslararası Cittaslow Birliği Genel Başkanı Mauro Migliorini, Genel Sekreteri Pier Giorgio Olivetti, Genel Başkan Yardımcısı Jacek Kostka, Cittaslow Bilim Komitesi Koordinatörü ve Proje Değerlendirme Jüri Başkanı Giuseppe Roma'nın elinden alan Başkan Mustafa Geyikçi'nin, ödül aldığı sırada Türk Bayrağı açıldı. Ödüle layık görülmelerinden dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Mustafa Geyikçi, ödülü sadece Finike ve Antalya adına değil, Türkiye adına aldıklarını ve bu gururu Türk Milleti'ne yaşatmanın memnuniyetini duyduklarını söyledi.

İlçe nüfusunun 5 katı insanımıza ulaştık

Finike Belediyesi olarak yaptıkları "Yalnız Değilsin" projesi ile pandemi döneminden bu zamana kadar ilçe nüfusunun neredeyse 5 katı insana ulaştıklarını dile getiren Başkan Mustafa Geyikçi, projelerinin böyle bir ödülle onurlandırılmasının kendilerine büyük bir motivasyon kazandırdığını dile getirdi. Projenin ortaya çıkarılması ve başarı ile sürdürülmesinin büyük bir özveri ile olduğunu da ifade eden Geyikçi, "Projeyi ortaya çıkaran, bugünlere kadar başarıyla taşıyan ekip arkadaşlarımız başta olmak üzere Uluslararası Cittaslow Birliği'ne, jüri üyelerine, bizi her zaman destekleyen Antalya Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Yalnız Değilsin bütün Finike'nin projesidir

Yalnız Değilsin projesinin sadece bir belediye projesi olmadığını da dile getiren Başkan Mustafa Geyikçi, "Projemiz belediyemizin yanı sıra gönüllü vatandaşlarımızın ve bağışçılarımızın da destekleriyle sürdürüldü. Bu ödül Finike'mizin birliktelik kültürüne de verilmiş bir ödüldür. Ödülü tüm Finike halkımız adına alıyorum. Bu ödül bizlere yeni projelerimizde moral ve motivasyon sağlamış oldu. Bundan sonra da hem Yalnız Değilsin projemizi geliştirerek ileriye taşıyacağız hem de yeni projelerimizi ilçemize kazandıracağız" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Cittaslow ağına katıldı

Genel Kurulda ayrıca Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin de Cittaslow üyeliğine kabul edilmesinden dolayı mutluluklarının katlandığını dile getiren Başkan Geyikçi, "Antalya'nın ilk Cittaslow kenti olmanın gururunu Büyükşehir Belediyemiz ile perçinlemiş bulunuyoruz. Antalya'nın bu önemli organizasyon içerisinde yer alması bizleri gururlandırmıştır. Her alanda olduğu gibi burada da Antalya Büyükşehir Belediyemiz ile çalışmalarımızı ileriye taşıyacağız. Ben başta Muhittin Böcek başkanımız olmak üzere bu başarının kazanılmasında emek veren herkesi tebrik ediyorum" diye konuştu. - ANTALYA