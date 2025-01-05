Ümit Özdağ Basın Toplantısı Düzenledi

Politika

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bolu'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Özdağ, Zafer Partisi İl Başkanı Serdar Çuhadar ve partililerin katılımıyla Karacasu mevkisindeki otelde basın toplantısı düzenledi.

Yeni kurulmuş bir siyasi parti olduklarına değinen Özdağ, "Şu anda 71 bin üyemiz var. Biz bundan mutlu muyuz, hayır değiliz. Daha çok olması gerekiyordu. Onun için de il başkanlarımızla yapacağımız toplantıda gündeme getireceğiz, sahada daha fazla üyelik isteyeceğiz." dedi.

Özdağ, sadece iktidarla değil muhalefetle de rekabet halinde olduklarına işaret ederek, "Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) de muhalefette, Zafer Partisi de. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeterli muhalefeti, doğru muhalefeti yapmadığını kendilerine söylüyoruz. Onlar da bizim sert muhalefet yaptığımızı, anlaşılan düşünüyorlar." diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisinin kendilerine yönelik eleştiri yapmasının meşru olduğunu anlatan Özdağ, "Çünkü biz, Cumhuriyet Halk Partisi'yle ittifak içerisinde değiliz. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi'ne eleştiri yaptığımız zaman, eleştirimiz de meşrudur. Çünkü muhalefet diye bir parti yok. Muhalefet de birbirleriyle rekabet eden partiler var." ifadelerini kullandı.