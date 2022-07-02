Ümit Özdağ'dan HDP'ye göz kırpan Nihat Doğan'a ağır gönderme: HDP'ye geçmiş olsun

Haberler.com'un YouTube kanalında Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan 'Haber Bahane' programının konuğu olan Nihat Doğan'ın 2023 seçimlerinde siyasete gireceğini açıklaması ve devamında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için kullandığı ifadeler gündeme bomba gibi düştü.

"2023'TE ADAY OLACAĞIM"

Nihat Doğan yaptığı açıklamada "Siyasete girmek için zamanımın geldiğini düşünüyorum. 2023'te aday olacağım. HDP'den de aday olabilirim. Kürtlüğü teslim edecek parti HDP'dir" ifadelerine yer verdi.

"ÖZDAĞ'IN SÖYLEMLERİ TOPLUMU BÖLÜYOR"

Açıklamasının devamında MHP'ye ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a göndermede bulunan Nihat Doğan, "Türklüğü MHP'nin temsil ettiğine inanıyorsanız HDP'nin de Kürt'ü teslim ettiğine inanıyorum. Ümit Özdağ'ın yaptığı söylemler ve eylemler toplumu bölüyor. Tabi ki de hapse atılsın demiyorum. Fikirlerin sonuna kadar özgürlükçü olması gerektiğini düşünüyorum. Dünyadaki en büyük terörizm bir insanın ana dil hakkının elinden alınmasıdır. Benim ana dilimi elimden alan her türlü insana 'kahraman' deniliyor. 'Kürt, alevi yoktur' diyen kahraman oluyor" şeklinde konuştu.

"HDP'YE GEÇMİŞ OLSUN"

Nihat Doğan'ın bu çıkışı sonrası gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ ise sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Ünlü türkücü için "Evrimin son halkası" ifadesini kullanan Özdağ, "Bunu söyleyeceğimi hiç düşünmezdim ama HDP'ye geçmiş olsun" dedi.