Ümit Özdağ'dan şaşırtan Süleyman Soylu paylaşımı: Görevden alınması mümkün görünmüyor - Son Dakika
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Ümit Özdağ'dan şaşırtan Süleyman Soylu paylaşımı: Görevden alınması mümkün görünmüyor

26.09.2022 10:12
Ümit Özdağ'dan şaşırtan Süleyman Soylu paylaşımı: Görevden alınması mümkün görünmüyor

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, son dönemde adı sıkça 'görevden alınacağı' iddiaları ile anılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında şaşırtan bir paylaşım yaptı. Özdağ, paylaşımında "Süleyman Soylu'nun görevden alınması mümkün görünmüyor, en büyük gücü arşivi" dedi.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Özdağ, "Süleyman Soylu'nun görevden alınması mümkün görünmüyor, en büyük gücü arşivi" ifadelerini kullandı.

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Süleyman Soylu'nun görevden alınması mümkün görünmüyor. Çünkü Soylu sadece İçişleri değil, Adalet Bakanlığı dahil bir çok bakanlıkta güçlü.Ayrıca istifa haberlerinin yayıldığı gün AK Parti milletvekilleri arasında da fanatik taraftarları olduğunu gördüm. Ama en büyük gücü arşivi" dedi.

Ümit Özdağ'dan şaşırtan Süleyman Soylu paylaşımı: Görevden alınması mümkün görünmüyor
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SON DAKİKA: Ümit Özdağ'dan şaşırtan Süleyman Soylu paylaşımı: Görevden alınması mümkün görünmüyor - Son Dakika
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