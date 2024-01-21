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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Gaziantep'te semt pazarına ziyarette bulundu - Son Dakika
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Gaziantep'te semt pazarına ziyarette bulundu

Ümit Özdağ, Gaziantep'teki semt pazarlarını ziyaret ederek pazarcı esnafıyla görüştü ve vatandaşlardan destek istedi. Daha sonra bir alışveriş merkezini ziyaret eden Özdağ, vatandaşlarla görüşmeler gerçekleştirdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Gaziantep\'te semt pazarına ziyarette bulundu
21.01.2024 - 20:47,
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Gaziantep'te semt pazarına ziyarette bulundu.

Partililerle merkez Şahinbey ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki semt pazarını ziyaret eden Özdağ, pazarcı esnafıyla görüştü.

Bazı vatandaşlarla fotoğraf çektiren Özdağ, daha sonra Akkent Mahallesi'ndeki semt pazarını, ardından merkez Şehitkamil ilçesi Güvenevler Mahallesi'ndeki Sosyete Pazarı'nı ziyaret etti.

Burada kıyafet alan Özdağ, vatandaşlardan seçimlerde partilerine destek istedi.

Özdağ, daha sonra bir alışveriş merkezini ziyaret ederek, vatandaşlarla görüştü.

Kaynak: AA
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