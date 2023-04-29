Ümit Özdağ'ın yanına gelen Suriyeli sığınmacı: Tayyip kazanacak, beraber gideceğiz - Son Dakika
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Ümit Özdağ'ın yanına gelen Suriyeli sığınmacı: Tayyip kazanacak, beraber gideceğiz

29.04.2023 16:47

Antalya Serik'te seçim çalışmalarına devam eden Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile Suriyeli sığınmacı arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Özdağ'ın yanına gelip "Tayyip seçimi kazanacak, seçimden sonra senle beraber Suriye'ye gideceğiz" dedi. Bu sözler karşısında soğukkanlılığını koruyan Özdağ, Suriyeli sığınmacıya "Ben seni götürür bırakır gelirim" yanıtını verdi.

Sığınmacılarla ilgili söylemleriyle gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya Serik'te yanına kadar gelen Suriyeli sığınmacı ile ilginç bir diyalog içerisine girdi.

"SURİYE'YE BERABER GİDECEĞİZ"

Sık sık iktidara geldiklerinde ülkemizdeki sığınmacıları ülkelerine göndereceklerini söyleyen Özdağ, yanına gelen bir Suriyeli şahsa da "Biz seni vatanına göndereceğiz." dedi. Şahıs ise buna karşılık olarak, "Tayyip seçimi kazanacak, seçimden sonra senle beraber Suriye'ye gideceğiz" ifadelerini kullandı.

"BEN SENİ BIRAKIR GELİRİM"

Bu sözleri gülerek karşılayan Özdağ, "He benimle mi? Ben seni götürür oraya bırakır gelirim" şeklinde konuştu. Şahsın Türk vatandaşı olmadığını ve oy kullanamayacağını öğrenen Zafer Partisi lideri, "İşte buradan arkadaşlarıma sesleniyorum. Bu şahsın gitmesini istiyorsanız Zafer Partisi'ne oy verin" dedi.

YORUMLAR (1)
  • Akif Çağran: Helal olsun Suriyeli kardeşime iyi ayar vermiş Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Ümit Özdağ, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümit Özdağ'ın yanına gelen Suriyeli sığınmacı: Tayyip kazanacak, beraber gideceğiz - Son Dakika
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