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Ümit Özlale: İYİ Parti İzmir'de başarısız oldu - Son Dakika
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Politika

Ümit Özlale: İYİ Parti İzmir'de başarısız oldu

Ümit Özlale: İYİ Parti İzmir\'de başarısız oldu

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale, yerel seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, İYİ Parti'nin istediği sonuca ulaşamadığını ve başarısız olduğunu belirtti. Özlale, kendisinin bu başarısızlığı İzmir'de üstlenmeye hazır olduğunu ifade etti. Ayrıca, Türkiye genelinde de parti olarak başarısız olduklarını ve destek almayan milletvekilleri nedeniyle başarısız olduklarını dile getirdi.

02.04.2024 15:21
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İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale, yerel seçim sonuçlarına ilişkin "Biz istediğimiz sonucun çok uzağında kaldık, başarısız olduk. Ben bu başarısızlığı burada İzmir'de kendi başıma üstlenmeye hazırım." dedi.

Özlale, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, adaylığının 6 ay öncesinde açıklandığını hatırlatarak, bu süreçte İzmir'i çok daha yakından inceleme ve projelerini anlatma şansı bulduğunu söyledi.

İzmir'de seçimi kazanan belediye başkanlarına başarı dileyen Özlale, "Biz istediğimiz sonucun çok uzağında kaldık, başarısız olduk. Ben bu başarısızlığı burada İzmir'de kendi başıma üstlenmeye hazırım. Çünkü bir ortaya bir iddia ortaya koymuştuk. O iddianın sonucu olarak da yollara düştük. Çözüm önerilerimizi sunduk. Çok yoğun bir kampanya dönemi geçirdik. Günün sonunda da istediğimizi alamadık." dedi.

Özlale, Türkiye genelinde de parti olarak başarısız olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Başarısız olduk derken sadece Genel Başkanımız başarısız olmadı. Bizler belediye başkan adayları olarak başarısız olduk, 31 Mart'tan sonra kongre hesapları yapıp, bizlere destek olmayanlar adına başarısız olduk. Sandıkların da sadece yüzde 40-45'ini dolduran ilçe başkanları olarak başarısız olduk. İstediği belediye başkanı seçilmediğinde küsen milletvekilleri ya da seçildikten sonra hiç çalışmayan ve şehirlerde bize destek olmayan milletvekilleri olarak başarısız olduk."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Ümit Özlale: İYİ Parti İzmir'de başarısız oldu - Son Dakika

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