Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a pankartlı protesto - Son Dakika
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Politika

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a pankartlı protesto

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Ümraniye'de bulunan Yeşil Vadi Konakları sitesinin yönetimi, Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ı protesto etti. Siteye ait güvenlik duvarının kaçak bir restoran işletmesi için belediyenin emriyle yıkıldığını iddia eden yönetim, binaların arasına dev bir pankart asarak tepkilerini dile getirdi.

16.12.2024 13:45  Güncelleme: 13:53
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İstanbul Ümraniye'de bulunan Yeşil Vadi Konakları'na ait site yönetimi, uzun süreli tartışmaların ardından siteye ait güvenlik duvarının restoran işletmesi için yıkıldığını belirterek Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a tepki gösterdi.

"ALLAH BİZİM BELAMIZI VERSİN"

31 Mart seçimleri sürecinde site yönetiminin Yıldırım'a destek olduklarını hatırlatan site yönetimi, binaların arasına astıkları dev pankarta "İsmet Yıldırım, kaçak restoran için site güvenlik duvarını yıktın! Posterini asmış, oy da vermiştik. Allah bizim belamızı versin" yazarak tepkilerini dile getirdiler.

İşte iki binanın arasına açılan o pankart;

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a pankartlı protesto
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım\'a pankartlı protesto

İsmet Yıldırım, Politika, Ümraniye, Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a pankartlı protesto - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Bulent Cebeci:
    akp pişmanlıktır ! 128 86 Yanıtla
  • Kadir Kalender:
    Chp belediyesi olsa, hemen parti ismi verirdiniz. Ama konu akp olunca, ismi bile geçmiyor. Yazık, habercilik bu değil. Tarafsız olmanız gerekir… 131 40 Yanıtla
  • İllegal kafa:
    zaten belanızı vermiş ama kendi düşen ağlamaz 151 16 Yanıtla
  • null:
    kesin oy vermişinizdir. 104 4 Yanıtla
  • Gökhan Kara:
    yapar ak partili bu şahıs 75 20 Yanıtla
  • Sinan Özkan:
    işinize geldin mi belanızı vermiş zTen 50 8 Yanıtla
  • Mehmet Aydın:
    Dış güçlerin oyunu olabilir Yenimi uyandınız günaydın Evleriniz duruyor ise dua edin 49 8 Yanıtla
  • Vatandaş Rıza:
    he he kesin oy vermissinizdir 43 4 Yanıtla
  • Nadir cankurt:
    İsmet yıldırım zaten bela başımıza verdiği sözlerin hepsi yerlerde 25 6 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    Amin 27 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a pankartlı protesto - Son Dakika
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