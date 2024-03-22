Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım: 'Dişe dokunur bir hizmetleri olmadı' - Son Dakika
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Politika

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım: 'Dişe dokunur bir hizmetleri olmadı'

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Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, iftar yemeğinde partililer ile buluştu. Yaptığı konuşmada, belediyenin dişe dokunur bir hizmeti olmadığını belirtti.

22.03.2024 08:48  Güncelleme: 08:57
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Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım: "Dişe dokunur bir hizmetleri olmadı"

İSTANBUL - Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım iftar yemeğinde partililer ile buluştu. Programda konuşan Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Bir tane proje yaptıklarını bilsem mertçe söylerim. Hakikaten dişe dokunur bir hizmetleri olmadı. Eskiden yapılan yüzde 80 projeleri tamamladılar" dedi.

Ümraniye Belediyesi tarafından AK Parti Birlik Çalışma Kurulu üyelerine yönelik iftar programı düzenledi. Ümraniye Belediyesi Nikah Sarayı'nda düzenlenen iftar yemeğine, AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya ve çok sayıda davetli katıldı.

"Dişe dokunur bir hizmetleri olmadı"

İftar yemeğinde konuşan Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "22 senede yapılanlardan siyasal alanlardaki kazanımlarımızın Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük desteği ve emeği olduğuna inanıyorum. İşte bunlarda engel olmaya çalışıyorlar. Ağzımızın ve dilimizin döndüğü kadar bu kardeşlerimize anlatıyoruz. İstanbul seçimi 31 Mart'ta çok önemli. Bunu en iyi bilenlerden birisi benim. Orada 20 sene hizmet ettim. Bir tane proje yaptıklarını bilsem mertçe söylerim. Hakikaten dişe dokunur bir hizmetleri olmadı. Eskiden yapılan yüzde 80 projeleri tamamladılar" dedi.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım: \'Dişe dokunur bir hizmetleri olmadı\'
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım: 'Dişe dokunur bir hizmetleri olmadı' - Son Dakika

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