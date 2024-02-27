Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, İlçe Müftülüğü ve Diyanet görevlileri ile yemek programına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, İlçe Müftülüğü ve Diyanet görevlileri ile yemek programına katıldı

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, İlçe Müftülüğü ve Diyanet görevlileri ile yemek programına katıldı

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, İlçe Müftülüğü ve Diyanet görevlileri ile düzenlenen yemek programına katıldı. Yıldırım, 'Peygamber olan bu şehrimizde, 39 ilçemizde dini hizmetlerimiz devam ediyor' dedi.

27.02.2024 16:02  Güncelleme: 16:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, İlçe Müftülüğü ve Diyanet görevlileri ile düzenlenen yemek programına katıldı. Yıldırım, "Peygamber olan bu şehrimizde, 39 ilçemizde dini hizmetlerimiz devam ediyor" dedi.

Ümraniye Belediyesi tarafından İlçe Müftülüğü ve Diyanet görevlileri için yemek programı düzenlendi. Etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programa, Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, çok sayıda din görevlisi ve ilçe müftülüğünden yetkililer katıldı.

"Ümraniye'de çok şükür iyi bir birliktelik var"

Programda konuşan İsmet Yıldırım, "Din hizmetleri diyanetimiz eliyle İstanbul'umuzda bu güzel şehrimizde, peygamber şehrinde 39 ilçemizde dini hizmetlerimiz devam ediyor. Yeterli mi? Yeterli olmaz. Çünkü doğum ve ölüme kadar hoca lazım. Lazımsa dini hizmetler bitmez demektir. Ümraniye'de çok şükür iyi bir birliktelik var. Nüfusumuz 736 bin, 165'e yakın camimiz var" sözlerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İsmet Yıldırım, Ümraniye, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, İlçe Müftülüğü ve Diyanet görevlileri ile yemek programına katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 17:08:15. #1.11#
SON DAKİKA: Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, İlçe Müftülüğü ve Diyanet görevlileri ile yemek programına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement