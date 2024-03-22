Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım Partililerle İftar Yemeğinde Buluştu

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım iftar yemeğinde partililer ile buluştu. Programda konuşan Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Bir tane proje yaptıklarını bilsem mertçe söylerim. Hakikaten dişe dokunur bir hizmetleri olmadı. Eskiden yapılan yüzde 80 projeleri tamamladılar" dedi.
Ümraniye Belediyesi tarafından AK Parti Birlik Çalışma Kurulu üyelerine yönelik iftar programı düzenledi. Ümraniye Belediyesi Nikah Sarayı'nda düzenlenen iftar yemeğine, AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya ve çok sayıda davetli katıldı.
"Dişe dokunur bir hizmetleri olmadı"
İftar yemeğinde konuşan Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "22 senede yapılanlardan siyasal alanlardaki kazanımlarımızın Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük desteği ve emeği olduğuna inanıyorum. İşte bunlarda engel olmaya çalışıyorlar. Ağzımızın ve dilimizin döndüğü kadar bu kardeşlerimize anlatıyoruz. İstanbul seçimi 31 Mart'ta çok önemli. Bunu en iyi bilenlerden birisi benim. Orada 20 sene hizmet ettim. Bir tane proje yaptıklarını bilsem mertçe söylerim. Hakikaten dişe dokunur bir hizmetleri olmadı. Eskiden yapılan yüzde 80 projeleri tamamladılar" dedi. - İSTANBUL
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Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, iftar yemeğinde partililer ile buluştu. Yaptığı konuşmada, belediyenin dişe dokunur bir hizmeti olmadığını belirtti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da gerçekleştirilen 'Mahzen-17' operasyonunda, cezaevindeki Ümit Değirmenci'nin liderliğindeki organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyon sonucunda 40 kişi yakalanırken, suç örgütü üyelerinin kasten yaralama, uyuşturucu ticareti, yağma, silah ticareti gibi suçlar işlediği belirlendi. Operasyonlar sırasında ise çok sayıda silah, uyuşturucu ve diğer suç unsurlarına el konuldu. İçişleri Bakanı, suçluların tek tek yakalanıp adalete teslim edileceğini vurguladı.
İstanbul'da düzenlenen 'Mahzen-17' operasyonlarında Ümit Değirmenci'nin liderliğini yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucunda elebaşının yönettiği suç örgütü üyesi 40 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve diğer suç unsurlarına el konuldu.
İstanbul'da düzenlenen 'Mahzen-17' operasyonlarında elebaşılığını Ümit Değirmenci'nin yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının yönettiği organize suç örgütü üyesi 40 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun başarısını sosyal medya hesabından duyurdu ve suç örgütü üyelerinin işlediği suçları açıkladı. Operasyonlar sonucunda çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve diğer suç unsurlarına el konuldu.
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