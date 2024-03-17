Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım Vatandaşlarla İftar Yemeğinde Buluştu

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Kastamonulular Dayanışma Derneği tarafından organize edilen iftar yemeğinde vatandaşlar ile buluştu.
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında esnafları ziyaret etti. Çarşı esnafını ziyaret eden Yıldırım daha sonra iftar programına geçti. Ümraniye Nikah Salonu'nda düzenlenen iftar programına, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından kürsü konuşmalarına geçildi. Yıldırım, konuşmasının ardından vatandaşlar ile hatıra fotoğrafı çekildi. - İSTANBUL
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Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, Mersin'in sorunlarını çözmek için çalışacaklarını ve bahanelere sığınmayacaklarını belirtti. Ulaşım sorunu, alt yapı düzenlemeleri ve raylı sistem gibi konuları da ele alan Soydan, liyakatli belediyecilik anlayışının başladığını vurguladı. Ayrıca, güneş enerjisi kullanımını yaygınlaştıracaklarını ve Mersin'e yatırım çekmek için devlet kurumlarıyla diyalog kuracaklarını ifade etti.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 2024-2029 Proje Tanıtım Toplantısı'nda kentsel dönüşüme ilişkin, AKP Adayı'nı hedef aldı. Ergin, Ayvalık'ı şehir dışına çıkaracaklarını ve buraları devlete kalacağını söyleyerek yerinde dönüşümü savundu.
Bahçelievler Kent korusu tanıtımı yapıldı Bahçelievler Belediyesi tarafından kamulaştırılan ve Koru haline getirilecek 44 dönümlük atıl yerin Kent Korusuna çevrileceği tanıtım toplantısı yapıldı.
Ayvalık Belediye Başkanı ve CHP'nin Başkan Adayı Ergin, gelecek dönem projelerini düzenlediği toplantıda kamuoyu ile paylaştı. Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ve diğer birçok isim katıldı.
AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, Niğde'nin Çamardı ilçesinde doğal gaz hattı döşeme çalışmalarının başladığını duyurdu. Uzkurt, ilçenin modern ve konforlu bir yaşam standardına kavuşması için önemli adımlar attıklarını belirtti. Çamardı halkının en kısa zamanda doğal gaz kullanmaya başlayacağını ifade eden Uzkurt, sobaların artık atılacağını ve hemşehrilerinin hayat konforunun artırılması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yerel seçim çalışmaları kapsamında Niğde ve Nevşehir'de vatandaşlarla buluşarak çiftçinin yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Gürer, tarımın plansız ve öngörüsüz yönetilmesinin ürünlere yüksek fiyat olarak yansıdığını belirtti. Ayrıca, yerel yönetimlerde tarımın desteklenmesi gerektiğini vurguladı.
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