Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım, iftarda vatandaşlar ile bir araya geldi - Son Dakika
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Politika

Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım, iftarda vatandaşlar ile bir araya geldi

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Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ramazan ayı sebebiyle iftar yemeğinde vatandaşlar ile bir araya geldi. Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen iftar yemeğine, Yıldırım ve çok sayıda vatandaş katıldı. İftar sonrası sohbet etkinlikleri düzenlendi.

12.03.2024 10:22  Güncelleme: 10:33
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Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım, iftarda vatandaşlar ile bir araya geldi

İSTANBUL - Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ramazan ayı sebebiyle iftar yemeğinde vatandaşlar ile bir araya geldi.

Ümraniye Belediyesi tarafından Ramazan ayı sebebiyle Ümraniye nikah sarayında vatandaşlara iftar yemeği düzenlendi. Düzenlenen iftar yemeğine, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve çok sayıda vatandaş katıldı. 650 kişinin katıldığı iftar yemeğinde oruçlar açıldıktan sonra sohbet etkinlikleri düzenlendi.

Esnaf ziyaretlerinde bulundu

Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım, sabah saatlerinde İkbal Caddesi üzerinde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Yıldırım, esnaflarla ve vatandaşlar sohbet ederek taleplerini dinledi.

Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım, iftarda vatandaşlar ile bir araya geldi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım, iftarda vatandaşlar ile bir araya geldi - Son Dakika

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