Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım, iftarda vatandaşlar ile bir araya geldi

Antalya Büyükşehir Belediyesi 5 Yılda 20 Çevre Ödülü Aldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'nın her yıl Uluslararası Mavi Bayrak programı kapsamında gerçekleştirdiği 'En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri' ödülünü, belediyeler kategorisinde almaya hak kazandı. Toplumda çevre farkındalığı yaratmak üzere çalışmalarını ve yatırımlarını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılı En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri Ulusal Jürisi tarafından üst üste beşinci kez 'En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri Ödülünü'ne layık görüldü.